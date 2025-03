El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dio su apoyo al DNU para un acuerdo con el FMI que el oficialismo logró finalmente aprobar este miércoles en Diputados y también defendió la postura de denunciar a la jueza Karina Andrade por la liberación de los detenidos a causa de los incidentes en la última marcha en el Congreso.

En declaraciones a Infobae, Torres afirmó sobre el DNU que para ratificar un acuerdo con el FMI que “creo que hay que votar a favor del proyecto. Lejos de poner palos en la rueda, hay que darle un voto de confianza al plan económico de este gobierno”.

Y si bien aclaró que “no me gusta que se nombren jueces por decreto” en referencia a los pliegos de Raúl Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, sostuvo que “la corte es política acá y en cualquier país del mundo”.

En sus declaraciones, el gobernador chubutense se paró en la postura del gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a las medidas para frenar las marchas frente al Congreso, ya que dijo, “ningún jubilado se siente representado con estos delincuentes”.

Afirmó que “es triste ver que hay policías y civiles heridos” y cuestionó “quienes fomentan la violencia son los vivos que siempre se esconden detrás de una red social o de un despacho” ya que “esto claramente está fogoneado”.

Por otra parte, Torres coincidió con la gestión de Javier Milei, ya que aseguró “creo que hace bien que el gobierno denuncie a la jueza (Karina) Andrade” quien liberó a los detenidos, ya que dijo “con la impunidad la violencia crece”.

“Está mal cancherear con estas cosas, hay que tomarlo con seriedad”, afirmó Torres, y expresó que “llamar a prender fuego el Congreso es un delito”.

Sobre su postura, explicó que cuando te toca gobernar no existe el “ellos y nosotros”, ya que dijo “el orden público es innegociable”. Y también mostró acercamiento al afirmar “nos apalancamos junto al gobierno en eliminar a los intermediarios, la austeridad fiscal también”.

Consideró que “Milei es presidente por el hartazgo generalizado de la sociedad. El músculo político te lo da la gente” y en ese sentido, señaló que “hay un cambio generacional en todos los espacios” ya que “los sellos partidarios perdieron mucha fuerza”.

De todos modos, reconoció que “no me gusta, no comparto la salida de (Patricia) Bullrich y (Horacio Rodríguez) Larreta del PRO” y dejó en claro que “hay cosas que no vamos a acompañar por más que haya un frente conjunto”, aunque concluyó “por lo que está pasando en capital, no veo un acuerdo”.