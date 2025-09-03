Este miércoles 3 de septiembre al mediodía, En el marco de la presentación oficial de la reactivación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el desarrollo productivo, la competitividad y el rol estratégico que tendrá este régimen para toda la provincia.

Durante el acto, que se realizó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes del sector privado, el mandatario chubutense remarcó una “política de desarrollo, a diferencia de otros tiempos donde la AFIP respondía a una voracidad recaudatoria, y una buena gestión era recaudar más”.

En esa línea, subrayó el respaldo del equipo económico nacional y destacó el acompañamiento del titular de ARCA, Juan Pazo.

“Hoy, y esto lo digo a título personal, y hago propia la voz de muchos de los presentes, vemos que de la mano del equipo económico, de Juan Pazo en concreto, hay una mirada desarrollista, una mirada que apunta a levantarle la pata de encima a la producción y al trabajo, y este es un ejemplo de eso. Y lo quiero explicar en criollo, porque muchas veces empezamos a hablar de tecnicismo, y la mejor forma de entender lo que vamos a lograr con estas medidas es un cuello de botella que hoy tenemos que romper en la provincia”, destacó.

Torres ejemplificó los problemas de competitividad con uno de los principales recursos de la región, el langostino. “Hoy, cuando se presta un recurso tan valioso como el langostino en la provincia, y se vende a 5 dólares, ese mismo recurso que se vende a 5 dólares, en un supermercado en España, apanado, con agregado de valor, se vende en más de 20 dólares. En ese intermedio de la cadena de valor hay trabajo, y ese trabajo hoy no se está haciendo acá, el recurso es nuestro, ese trabajo se está haciendo en Perú, en otros países, justamente con un problema serio de competitividad”, agregó.

“Esa revolución que necesita la Argentina de competitividad y que sea legítima en Chubut, empezamos a trabajarla desde los 3 poderes y también desde el Estado nacional, desde el Estado provincial y municipal. Hoy, Ana Clara y Digna están en el puerto de Comodoro Rivadavia, donde podemos dar ejemplo de cuando hay alivio fiscal, cómo las cosas suceden. Muy cerquita de donde están Ana y Digna hay un astillero abandonado hace prácticamente 20 años, y se quiso licitar muchas veces, se quiso avanzar muchas veces, y siempre quedó trunco por algo muy sencillo, no era rentable”, añadió el mandatario.

“Hasta en algún momento se pensó en subvencionar u obligar a que la flota local vaya, lo cual es una locura, porque si una actividad no es económicamente viable, no va a suceder. Es pan para hoy, hambre para mañana, y lo hemos visto reiteradas veces, lamentablemente, en esta provincia”.

Torres también mencionó el acompañamiento legislativo a una ley clave para este sector. “Apenas asumimos, de la mano también del vicegobernador y de todos los diputados provinciales, y en esto nobleza obliga, uno de los proyectos que salió por amplia mayoría, desde la bancada del Partido Justicialista, de Despierta Chubut, también de los distintos partidos, fue una ley de promoción de la industria naval, que básicamente propone una exención impositiva que hizo más viable que este astillero se ponga en marcha”.

��Todavía faltaba un pasito más, y ese pasito lo dimos de la mano de esta zona franca, que entre otras cosas le va a permitir a ese astillero importar chapa naval sin aranceles. Va a ser uno de los astilleros más competitivos de la Argentina en un lugar estratégico para nuestra provincia y para toda la Patagonia”.

UNA MIRADA REGIONAL Y DE LARGO PLAZO

El gobernador también explicó cómo surgió la idea de conformar corredores productivos dentro del territorio provincial, utilizando a la Zona Franca como eje estratégico.

“Les cuento cómo surge la idea, porque, por ley, las provincias tienen una sola zona franca. Nosotros necesitábamos integrar corredores productivos, donde Comodoro tiene un protagonismo natural, y en el valle teníamos que integrar Rawson, uno de los puertos que más trabajo genera, con las plantas, que le dan un principio de agregado de valor a ese recurso, consolidar en Trelew con un beneficio fiscal que permita agregarle valor, agregando toda la fruta y toda la producción ganadera, el caso de Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, y profundizando y explotando mucho más el puerto de Puerto Madryn, que es uno de los puertos más importantes de la región, y que estamos logrando paso a paso hacerlo mucho más competitivo de lo que era antes”.

“El intendente de Trelew, el intendente de Rawson, el intendente de Madryn Gustavo Sastre, de Gaiman, todos estuvieron desde el primer día acompañando esta mirada productiva de la provincia. Rawson es un ejemplo: cuando Damián (Biss) me propone la exención impositiva para poder agregarle valor también a los recursos, fue la primera ordenanza en ese sentido. Gerardo (Merino) tuvo la visión de, en el marco de esta zona franca, dar un paso más”.

EXENCIONES FISCALES Y BENEFICIOS CONCRETOS

Por otra parte, Torres detalló los beneficios fiscales que ofrece la Zona Franca para atraer inversiones y fomentar la producción. “Nos reunimos, empezamos a trabajar en un esquema de competitividad, donde el puerto va a tener un rol muy importante, y en muy poco tiempo vamos a estar diciéndole a toda la ciudadanía cuáles son las medidas de alivio fiscal, en otra materia también, para poder, en definitiva, generar más trabajo en la región, que es fundamental”.

“Y acá hablo de un hermanito de toda la sociedad, de los trabajadores, de las empresas y del Estado provincial y municipal. En concreto, ¿qué implica? ¿Cuáles son estos beneficios? 0% en derechos de exportación, 0% de aranceles en importación, 0% de ingreso bruto, 0% de impuesto a los sellos, 0% de impuesto inmobiliario, 0% de tasas municipales y tarifa plana de agua y luz”.

“Estos son los beneficios concretos que, bajo una declaración de certeza que hicimos con la AFIP para esos desconfiados que no creían que eran estos los beneficios, hoy no solo es una realidad, sino que está constatado en una resolución para que todos inflemos el pecho y estemos orgullosos de tener, no solo una de las zonas francas más grandes de la Argentina, sino de las más competitivas, porque acá hay exención de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y eso es un trabajo en conjunto donde los intendentes, en un contexto complejo, muchas veces entendieron que como hicimos con la industria naval, como hicimos con el turismo,que hoy hay 5 proyectos concretos de hotelería ejecutándose en toda la provincia, esta zona franca va a ser el resultado de más inversiones y más trabajo para toda la provincia”, concluyó.