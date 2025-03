El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, acompañado por el vicegobernador, Gustavo Menna, habló este miércoles tras la aprobación de la enmienda constitucional para eliminar los fueros de funcionarios políticos, judiciales y sindicalistas.

En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario provincial se refirió a uno de sus proyectos de transparencia dentro de la región y destacó lo hecho el jueves pasado en la Legislatura.

“Desde el día que me tocó asumir, en ese mismo momento, asumimos un compromiso con toda la ciudadanía: dar vuelta la página de la desidia y la corrupción. Todavía nos acordamos cuando la provincia del Chubut era noticia por causas de corrupción, papelones institucionales… Dar vuelta la página no es solamente para mirar para adelante, sino tomar decisiones y grabar a fuego normas que nos permitan depurar a la política de los ladrones, de los corruptos”, comenzó diciendo el gobernador.

De esta manera, Torres agregó: "por eso decidimos ampliar Ficha Limpia a todos los funcionarios, incluso los cargos no electivos y sumando a todos los delitos. De esta forma, le ponemos fin a todos los corruptos que quieren meterse en política para sostener sus privilegios. Y nos encontramos con un problema, los privilegios estaban enquistados con un derecho constitucional que eran los fueros".

“Decidimos enviar una enmienda constitucional a la Legislatura que se aprobó la semana pasada para que ya no existan más diferencias ante la ley. No solamente los diputados, no solamente los sindicalistas, sino también el vicegobernador y este gobernador. No vamos a tener fueros: vamos a ser todos iguales ante la ley y vamos a tener que rendir cuentas como cualquier ciudadano”, manifestó.

Además, Torres destacó la intención de ponerle fin a la corrupción: “Desde el primer día de gobierno nuestro objetivo fue siempre claro y concreto: no permitir nunca más que los corruptos y los ladrones se atrincheren en la política, para, de una vez por todas, terminar de dar vuelta la página más oscura de la historia de nuestra provincia”.

“Por eso, a más de 40 años del regreso de la democracia, vamos a ser los chubutenses los que decidamos si le decimos basta a los corruptos en la política, para convertirnos así en la primera provincia donde todos seamos iguales ante la Ley”, cerró.

Por su parte, Menna dijo: “La Legislatura dio el primer paso al aprobar la ley de Enmienda Constitucional que envió el gobernador para terminar con los fueros: un privilegio que es incompatible con toda nación republicana, con la igualdad ante la ley que además entorpece el avance y el resultado de las causas penales porque, en definitiva, la política tiene que terminar decidiendo si se cumple una condena penal”. Y añadió: “no nos cabe ninguna duda que va a haber un acompañamiento amplio, masivo, generalizado a esta medida revolucionaria que implica terminar con todo tipo de privilegio de la política respecto del resto de la ciudadanía”.