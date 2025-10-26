Ante la votación con boleta única, los chubutenses se encontrarán con una situación inédita en toda la provincia.

Todo lo que hay que saber para votar en Chubut en las elecciones de este domingo

Así lo mostramos con una transmisión en vivo de ADNSUR.

Elecciones 2025 - Chubut elige, abrieron los comicios

Desde toda la provincia, paso a paso sobre lo que hay que hacer en el interior de las escuelas y la explicación de las autoridades de mesa sobre todo el procedimiento.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Así son los biombos ubicados en los establecimientos, que reemplazaron a los cuartos oscuro.

Y finalmente, en las mesas habrá dos urnas, en las que se depositarán los sufragios en la elección para diputados y en el plebiscito en la provincia.

