Elecciones 2025
Todo lo que hay que saber para votar en Chubut en las elecciones de este domingo
Al comenzar este domingo la elección en la provincia, con un móvil en vivo desde distintas escuelas de la provincia en ADNSUR mostramos cómo funciona el procedimiento de votación paso a paso, para no tener ninguna duda.
Ante la votación con boleta única, los chubutenses se encontrarán con una situación inédita en toda la provincia.
Así lo mostramos con una transmisión en vivo de ADNSUR.
Desde toda la provincia, paso a paso sobre lo que hay que hacer en el interior de las escuelas y la explicación de las autoridades de mesa sobre todo el procedimiento.
Así son los biombos ubicados en los establecimientos, que reemplazaron a los cuartos oscuro.
Y finalmente, en las mesas habrá dos urnas, en las que se depositarán los sufragios en la elección para diputados y en el plebiscito en la provincia.
