Tiene 19 años, es candidato a diputado y sueña con ser presidente argentino

Axel Kurt Ottosen tiene 19 años, vive en San Rafael, Mendoza, es precandidato a diputado y sueña con algún día llegar a presidente. En noviembre de 2019 Kurt saltó a la escena nacional e internacional cuando representó a Argentina en Ginebra, Suiza, dando el discurso de apertura de Naciones Unidas por los 30 años de la Convención por los Derechos de los Niños.

En ese momento ya había empezado a trabajar con grupos de jóvenes y estaba convencido de que la política está para cambiar la realidad. Ahora, con 19 años y “sin padrinazgo político” -según aseguró-, “más allá de que es un lugar difícil (para ingresar a la legislatura) es una muestra de que los jóvenes existimos, estamos presentes y queremos tener participación”.

El joven estudia derecho, cursa tercer año en la universidad Siglo XXI, pero además continúa con las tareas habituales en la finca y el tiempo que le queda lo dedica a trabajar con entidades no gubernamentales y por supuesto la política. “Soy de una familia clase media, estoy con el trabajo en la finca, tengo unos animales y entre las distintas actividades que tengo, solo me queda la posibilidad de estudiar en esta universidad (a distancia)”, dijo.

Y aseguró que “No quiero enriquecerme con el Estado o vivir de un cargo, ése es el problema que tenemos, y después esa gente toma decisiones sobre la actividad privada desde sus lugares pero ni siquiera la conocen, no se levantaron nuca para ir a la finca o depender del día a día para conseguir su sustento. En mi caso no pienso abandonar la actividad privada”.

Asimismo, Axel afirmó que las Cámaras deberían volver a sus inicios por eso eran honorables, trabajaban ad honorem. "Es cierto que hace falta costear gastos mínimos sino solo sería para la gente que tiene un poder económico que le permite estar ahí, pero igual pienso que lo ideal sería eliminar las dietas (de los legisladores)”, apuntó.

En diálogo con Vía País Quiero, dijo que quiere ser presidente y destacó la importancia de que "se deben tener objetivos en la vida, tener un norte, el mío es ser presidente y lograr cambiar este país, y hay que empezar por algún lado. Después si no se da, no me voy a sentir frustrado, pero eso si, voy a hacer todo lo posible para lograrlo”.

