Javier Milei mantuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las negociaciones por un préstamo para el país por parte del Tesoro norteamericano.

“Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario”, publicó Milei tras el encuentro, en un agradecimiento por el mensaje que poco antes había compartido el mandatario estadounidense.

Antes de la reunión, Trump había dado una fuerte muestra de apoyo con un posteo en la red social Truth Social. “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Tras el apoyo de Estados Unidos, bajó el dólar y el Banco Central cortó una racha negativa

