Terminó el carnaval, pero las máscaras siguen activas en la política de Chubut

Ellos bailan solos (con video Luque y Sampa bailando en el carnaval)

Las celebraciones del carnaval en Comodoro Rivadavia dejaron muchas postales y recuerdos para quienes pudieron disfrutar de los espectáculos y el color de las murgas, pero además dejó en evidencia que el intendente Juan Pablo Luque está dispuesto a bailar, podría decirse, “en todas las pistas”. No sólo el jefe comunal y candidato a gobernador, sino también el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, aspirante a sucederlo en la intendencia, mostraron sus ¿habilidades?, para seguir el ritmo del batuque, según se aprecia en el video publicado por ‘El Cronista’. ¿Lo dejaron todo en la pista de corso, o se estarán guardando algo para los metros finales de la carrera?

Con nafta o sin nafta, pero por adentro del PJ

A propósito de las candidaturas a intendente de Comodoro Rivadavia, otro que sigue en carrera es Othar Macharashvili. Decidido a dar pelea hasta donde le sea posible, el hombre del sombrero tendría resuelto a ir a internas, descartándose desde su entorno cercano, la posibilidad de ir por por fuera de la estructura.

“Othar va a jugar por dentro del PJ, hoy sigue jugando con lo que tiene y lo que puede y en un tiempo más se verá si le da la nafta o no, pero va a ir por adentro del justicialismo, no se va a ir a ningún lado”, dijo uno de los dirigentes que lo apoyan, en diálogo con esta columna.

Descartó así que el vice esté pensando en un partido municipal para pulsear por la intendencia. “Y si no le da, porque Maxi Sampaoli le gana le interna o porque mide mejor, tendrá que ocupar el rol que el proyecto decida, pero no se puede transformar a la política en algo personal”.

La referencia fue también para evitar que en Comodoro, más allá de la diferencia de matices entre postulantes (y a sabiendas de que Othar no es del agrado de Luque para sucederlo) se repitan situaciones como las que se están dando en Trelew, donde la interna de JxC está llevando la tensión a límites extremos para esa coalición. Y donde también Gustavo Mac Karthy dio el sorprendente salto, al salir del FDT, para postularse por la estructura partidaria del PICH.

“Resulta que un hombre que ha ocupado distintos cargos a través de la rosca política, ahora reniega de la rosca y se transforma en libertario. Es algo que no se puede entender”, fue la reflexión.

¿Qué les hizo el gran Fede, para que lo traten así?

El siguiente párrafo es para ochentosos. Imprescindible leer con la melodía de “Una luna de miel en la mano”, de Virus, en mente. Y si es posible, como banda musical de fondo. Y hasta ahí llegan las coincidencias: “Una nueva ilusión/con nuevos proyectos/Un futuro mejor/éste es el momento… Collio/ Luis Collio intendente”, o algo así. Tal es el jingle del candidato a intendente de Trelew, Luis Collio, impulsado por el partido de la Cultura, Educación y el Trabajo (CET), del sindicato camionero. El equipo de campaña no tuvo mejor idea que maltratar aquella genial creación de los hermanos Moura, para intranquilidad sepulcral del extinto líder. Perdónalos, Federico. No saben lo que hacen…

Un poquito más a la derecha

Continúan multiplicándose las repercusiones tras la decisión de Gustavo Mac Karthy, quien resolvió no competir en la interna del Frente de Todos y presentar su candidatura a intendente de Trelew por el PICH, partido que en Chubut encabeza César Treffinger y a nivel nacional se referencia en Javier Milei.

El paso del ex intendente trelewense cosechó cuestionamientos desde distintos sectores, como el que reflejó el ex ministro Rubén Zárate y del que se hizo eco José Glinski, a través de Twitter, en un severo cuestionamiento por “darle territorialidad a un partido negacionista de la dictadura militar y con identidad antiperonista”.

También el gobernador Mariano Arcioni encadenó otro capítulo en su crítica, que ya había comenzado la semana pasada, al manifestarse sorprendido de que Mac Karthy se haya alineado “con un candidato de la derecha”. Claro que esta vez la réplica provino del propio Treffinger, en una carta dirigida al gobernador, enrostrándole algunos de los puntos más negativos de su gobierno, como la pérdida de días de clases y la fracasa ley minera.

¿Cuál casta, ésta? No, la otra

Para Gustavo Mac Karthy hay saldo positivo y también, claramente, negativo, como lo reflejan las críticas recibidas desde dentro de la estructura peronista. Por un lado ganó una estructura y un partido que ya trabajó en las elecciones legislativas, incluso con una referencia nacional. Por el otro, los ‘vueltos’ que seguirá cobrando, además de integrarse a una propuesta ideológica que, para los principios del peronismo, debería resultarle incómoda.

Claro que también para Milei podría resultar inconveniente la figura del dirigente valletano. El economista construyó su discurso público sobre la base de cuestionar a “la casta” política, pero en este caso sumó a un dirigente que pertenece a una familia de políticos: César, el padre de Gustavo, fue senador y tiene amplia trayectoria partidaria, mientras que el propio ‘Kukyto’ ha sido intendente y vicegobernador, mientras su esposa ocupó una banca de diputada provincial y fue recientemente candidata a senadora, junto a Carlos Linares, por el FDT.

Se le pinchó el ómnibus antes de salir

Después de tanta campaña en redes sociales, ‘la pabloneta’ de Mamet, el joven brillante que supo alumbrar una de las gestiones Das Neves, ‘se bajó’ de la candidatura a intendente de Trelew. Los rumores de que haría un acuerdo con alguna de las listas que siguen pugna se volvieron a potenciar a partir de las intenciones de Leila Lloyd Jones y Emanuel Coliñir, quienes siguen en carrera, para convocar al empresario. Lo cierto es que la candidatura nunca llegó a despegar y quienes conocen el territorio trelewense evalúan que en realidad los números no le daban, por lo que habría optado por evitar un resultado catastrófico en las elecciones del 16 de abril.

Juntos no es lo mismo que amontonados

Sigue la ‘guerra’ en la interna de Juntos por el Cambio. La pelea que definirá la disputa entre Federico Massoni por la UCR y Gerardo Merino por el PRO, para representar a ese espacio en la pelea por la intendencia de Trelew, sigue escalando niveles de los que resultará muy difícil bajar.

Entre amenazas de denuncias judiciales y críticas por afiliaciones truchas, el nuevo escándalo estalló por la inclusión de una candidata peronista entre los avales presentados por la lista del PRO. Se trata de Nahilí Añon, quien no sólo no es afiliada al partido fundado por Mauricio Macri, sino que es candidata a concejal por una de las listas del FDT, que encabeza Carlos ‘el cartero’ Jara en su postulación a la intendencia trelewense.

El hecho tiene ribetes de escándalo y no sólo se amplificó a través de redes sociales, sino que la propia candidata peronista se presentó al Juzgado Federal para formular la denuncia correspondiente y desconocer la firma que se incluyó, en su nombre, para avalar la mencionada lista del PRO.

Era abierta, pero la hicieron cerrada

Cruzando a la otra vereda, las cosas no están más claras. Todavía resulta difícil de entender lo ocurrido en torno a la interna del FDT en Trelew, que pese a que el Congreso del PJ se había expresado a favor de las internas abiertas, para lo cual se había firmado un acuerdo con el Frente Renovador, se terminó anunciado la definición en internas cerradas.

Es útil recordar en ese punto que el propio Salvador Arrechea, presidente del Congreso, había dicho en diálogo con ADNSUR que le resultaba difícil de aceptar una interna abierta, debido al alto costo que esto supondría para concretar en toda la provincia. No obstante, la reunión del 17 de febrero último terminó expresándose, por mayoría, a favor de la participación de afiliados independientes para definir a los candidatos del frente. El argumento fue que no habría tiempo para obtener los padrones de no afiliados a ningún partido, aunque la duda es por qué no se tramitó esto con la suficiente antelación, cuando se supo que las PASO se eliminaban desde noviembre del año pasado.

Muy influyente, por lo que se ve, no parece

La pregunta que muchos se hacen es qué hará Norberto Yauhar, secretario coordinador de Adrián Maderna y ex hombre fuerte del peronismo provincial, cuando fuera encumbrado ministro de la ex presidenta Cristina Fernández. En los últimos tiempos se llamó a silencio, tras quedar varias veces descolocado. Primero fue cuando dijo, en más de oportunidad, que Trelew nunca adelantaría las elecciones, lo que fue desmentido por los hechos y la acelerada campaña que desembocará en el 16 de abril. También impulsó un acuerdo con Gustavo Mac Karthy, para que éste participara por dentro del PJ y terminara cerrando un acuerdo con Maderna. Todo esto lo dejó en una posición incómoda, cuando se trata de una figura clave del PJ, cuya conducción incluso integra a nivel nacional.

Frente a frente por Trelew

Parece que las elecciones de Trelew suman otro capítulo, en este caso no por ‘confusión’ de afiliados sino de nombres, porque por lo visto, la política no deja mucho margen para la creatividad. Es que el partido ‘Por Trelew’, que impulsa la candidatura a intendente del abogado Eduardo Hualpa, formó un frente con el Partido Socialista Auténtico y la puso de nombre… ‘Frente por Trelew’. Esto motivó que los apoderados del Frente de Todos Trelew, Diego Martínez Zapata y Luis Maglio, presentaran ante el Tribunal Electoral Provincial y Municipal, un recurso de impugnación, para que se intime al otro frente a cambiar de nombre.

El tema fue ironizado por Hualpa en redes sociales, al expresar que desde el FDT creen que les pueden restar muchos votos a partir de una confusión del electorado. “¿Cómo quiere que le pongamos Martínez Zapata?”, preguntó el candidato. Cierto es que no hay muchos sinónimos para ‘frente’ (‘alianza’, parece, trae malos recuerdos) y la ciudad de Trelew se llama, precisamente, Trelew. En fin… el debate político, para dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, es agotador.

Cigudosa no dejó en ‘off side’ a Arcioni

La sentencia que absolvió a la ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, fue un punto a favor del gobernador Mariano Arcioni, quien en pleno desarrollo del juicio había reiterado en el programa ‘Sin Hilo’, su confianza en que la actual diputada provincial podría demostrar su inocencia. Efectivamente, la justicia no pudo establecer la responsabilidad penal que se le imputaba, a raíz de las contrataciones de trabajos de refacción de escuelas con presuntos sobreprecios.

Otro dato político que no pasó inadvertido es que el abogado defensor de Cigudosa fue el abogado Andrés Meiszner, quien ocupó varios cargos en el gobierno provincial, como secretario coordinador y también ministro de Educación, tras salir del gabinete en muy malos términos con el gobernador Arcioni.