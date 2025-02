La senadora nacional del bloque Despierta Chubut expresó su frustración durante la sesión extraordinaria del jueves 20 de febrero al reclamar por la falta de interés del Poder Ejecutivo en incorporar proyectos que ya contaban con la aprobación de la Cámara de Diputados. Estos proyectos, al no ser considerados en la agenda, corren el riesgo de perder vigencia.

Terenzi, visiblemente molesta, planteó dos cuestiones de privilegio que reflejaron su malestar por la falta de respuesta por parte del Gobierno. La primera de estas cuestiones fue dirigida al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente Javier Milei, debido a la omisión de tres iniciativas clave: el protocolo de detección temprana de abuso infantil, la regulación del trabajo de los acompañantes terapéuticos y la Ley Nicolás, que regula el acceso a la asistencia sanitaria primaria.

“Hace meses pedimos que se traten tres leyes de importancia social y no tuvimos respuesta”, manifestó la senadora, quien subrayó que estos proyectos surgen de iniciativas de organizaciones civiles que buscan hacer cambios concretos. Además, recordó que estas propuestas no generan costos fiscales y que, de no ser tratadas, sería una clara señal de desinterés hacia las necesidades de la población.

En su discurso, Terenzi también mencionó que el silencio del Gobierno fue constante, lo que provocó “frustración, desilusión y una sensación de impotencia”. “No les importa nada la agenda de la gente, el tiempo y el esfuerzo de tantas personas que cambiaron su dolor por la acción positiva. No nos importa nada que miles de acompañantes terapéuticos no sean reconocidos como tales y que sus pacientes, un grupo altamente vulnerable, se queden sin prestación o asistencia,” agregó.

La senadora también abordó la situación del proyecto de creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, que había recibido media sanción en Diputados y que, al igual que los otros proyectos, corre el riesgo de perder su tratamiento por la falta de acción del Ejecutivo. “Con esta omisión, se pierden años de trabajo de muchas organizaciones ambientales y legisladores comprometidos con esta causa,” afirmó Terenzi.

LA JUSTIFICACIÓN DE SU VOTO A FAVOR DE LAS PASO

En un segundo tema de la jornada, la senadora tomó la palabra para fundamentar su voto a favor de la suspensión de las PASO, un proyecto que estuvo en debate durante la sesión. Terenzi explicó que, aunque se han escuchado críticas para demonizar a las PASO, “la verdad es que no es así, todo lo contrario”.

“Quienes hemos caminado por las internas de nuestros propios partidos políticos no podemos desconocer que, efectivamente, hubo un cambio muy importante a partir de las PASO. Había otra realidad en los partidos políticos anteriormente; las juntas electorales partidarias generalmente eran conformadas por élites en el poder del partido, amañadas, tramposas, con comicios fraudulentos, actas de urnas que desaparecían y padrones volcados”, señaló.

Además, recordó que anteriormente “los partidos eran cerrados, pequeños, en poder de unos pocos, con siempre los mismos candidatos a todo”. “Los dueños de la lapicera eran varones; en el 99% de los casos eran varones los que decidían incluso qué mujeres podían acompañarlos, nunca ceder un lugar para que una mujer encabece una lista”, añadió.

También sostuvo que las PASO ofrecían la posibilidad de ser un filtro para las elecciones nacionales. “Sin establecer pisos para la elección general, sin ese filtro, la boleta única será multitudinaria. Y en ese caso, no le echen las culpas al instrumento de votación, no demonicen la Boleta Única, porque esa situación será provocada por la ausencia de las PASO”.

Sin embargo, la senadora advirtió que la reforma a las PASO es necesaria para hacerlas optativas y eliminar el carácter de “encuesta nacional”. “Las PASO deben ser solo para frentes electorales o partidos con más de una alternativa, y estamos trabajando en este sentido”, agregó. Aclaró que, si bien apoyaba la suspensión de las PASO en esta instancia, no lo haría en futuras prórrogas sin una reforma integral de la ley.

Terenzi finalizó su intervención asegurando que su voto a favor de la suspensión no representa un respaldo definitivo al sistema de PASO tal como está, sino un paso hacia su reforma.

Gacetilla de información de Despierta Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR