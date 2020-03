COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Luego que los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly anunciaron que no atacaran las restricciones de día y horario para las compras en supermercados, plateando la autonomía municipal, el ministro de Seguridad Federico Massoni anticipó que correrían igual sanciones al consumidor porque un municipio no puede incumplir una resolución provincial.

En diálogo con ADNSUR, el funcionario anticipó que este miércoles viajará a la zona sur para reunirse con el intendente Juan Pablo Luque, pero advirtió que en caso que la comunidad no cumpla las medidas impuestas por el Gobierno provincial podría haber sanciones a los consumidores por violar un decreto comercial.

Se debe recordar que el ministro anunció este martes que los supermercados de la provincia cerrarán los domingos y habrá restricción en días de compras según el número de DNI. De esta forma, los documentos terminados en número par podrán salir a comprar los lunes, miércoles y viernes y los que terminan en número impar lo harán los martes, jueves y sábados.

La resolución que aplica a supermercados mayoristas, minoristas, comercios, farmacias, kioscos y panaderías, en sus argumentos indica que: “las medidas que se plantean en la presente resolución resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas en relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrentamos”.

Al respecto, Massoni, explicó a ADNSUR que "el objetivo central que se está buscando acá es que exista muchísima menos circulación de gente en la calle. Es muy importante que nos demos cuenta que con todas las medidas que nosotros hemos tomado, sin perjuicio de eso, hay mucha presencia de gente en la calle, la cual con esta posibilidad de que vayan a los supermercados o a las farmacias, lo que sea tomado es como paseo de compras en la mayoría de los casos y no con la responsabilidad que se debería tomar", indicó.

Y agregó en ese sentido, que "ante esto tenemos la obligación de tomar medidas, ya que estamos en un punto crítico en el cual nos tenemos que obligar a ralentizar lo que puede llegar a ser la circulación del virus en nuestro territorio provincial. De esta manera, hemos sacado la última resolución que nos va a permitir que el 50% de la gente, los impares o los pares, tengan la posibilidad de ir a comprar”.

Massoni consideró que “es una medida que ordena” y admitió que le preocupa el posicionamiento del jefe comunal de esta ciudad. “Me preocupa mucho la actitud y el posicionamiento del intendente de Comodoro Rivadavia. Yo creo por ahí que habré cometido el error de no llamarlo o avisarle con anterioridad, pero me preocupa y eso me obliga a que el día de mañana vaya a Comodoro Rivadavia y tenga una conversación fuerte con él para explicarle cuáles son los lineamientos, lógicamente es uno de los intendentes que mayor apoyo a dado a las decisiones del gobierno".

“NO QUIERO LLEGAR AL ROCE CON LUQUE”

Por otro lado, se debe recordar que luego de la resolución que anunció Massoni, los municipios de Comodoro y Rada Tilly plantearon la autonomía municipalidad y la posibilidad de no cerrar los comercios. Al respecto Massoni, indicó que jurídicamente no se puede hacer. "La provincia lo que hace es un decreto, lo reglamenta y le puede establecer mayores requisitos a los ciudadanos con el fin de proteger el territorio. Entonces no puede ningún Municipio decir no lo vamos a cumplir. No quiero llegar al roce con uno de los intendentes que más no colabora, pero no quiero crear confusión en la ciudadanía, creo que vamos a vamos a llegar a un acuerdo".

EL POSICIONAMIENTO DE COMODORO Y RADA TILLY

En ese sentido, desde el Ejecutivo de Comodoro, en un comunicado expresó: "En virtud de su autonomía municipal y con el objetivo de evitar congestión de personas, el régimen continuará de la siguiente manera: horario restringido hasta las 19:30 hs, máximo de 50 personas en simultáneo (en superficies de más de 300 metros cuadrados), con ingreso de 1 persona por grupo familiar. Los domingos también permanecerán abiertos".

Mientras que la comuna de Rada Tilly informó que “la actividad comercial se seguirá desarrollando bajo las normas vigentes al día de la fecha”.