Este sábado se vivieron momentos de tensión en el centro de Santa Fe capital, tras un enfrentamiento entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores, mayormente de izquierda, en la previa de una caminata de campaña que tenía previsto el presidente Javier Milei. Como consecuencia del incidente, cinco personas fueron detenidas y una resultó herida.

Cientos de manifestantes opositores, principalmente del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda, se acercaron a los alrededores del Hotel Los Silos para expresar su rechazo a la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para reforzar la seguridad del hotel. Equipados con cascos y escudos, los prefectos lograron evitar que los manifestantes se acercaran a la entrada.

Alrededor de las 11, militantes de LLA y opositores se encontraron en la peatonal San Martín, en el corazón de la ciudad. La situación derivó en empujones, golpes y el lanzamiento de huevos, y terminó con el derribo de un gazebo del partido oficialista. Los manifestantes opositores mostraban pancartas con la leyenda “Milei, persona no grata”.

Mientras esto ocurría, Javier Milei se encontraba a unas ocho cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por una multitud de manifestantes, el Presidente salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, el mandatario saludó a los militantes.

Los cánticos y las protestas obligaron a modificar su ruta de salida original. La intención inicial era realizar la salida por la zona de la peatonal, pero esto fue imposible debido a la presencia de los grupos opositores. En consecuencia, el Presidente tuvo que dirigirse a un sector alternativo para mantener un breve encuentro con sus militantes libertarios antes de abandonar el lugar.

