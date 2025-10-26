El diputado nacional y aspirante a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció haber sido víctima de un asalto violento ocurrido este sábado por la noche en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de las elecciones legislativas.

De acuerdo con fuentes cercanas al legislador consultadas por Noticias Argentinas, el episodio tuvo lugar mientras Cervi se encontraba acompañado por su familia. Durante el ataque, el candidato fue golpeado por los delincuentes.

El hecho reviste especial gravedad, ya que —según señalaron allegados al dirigente— los asaltantes habrían gatillado en varias oportunidades, aunque el arma no llegó a dispararse.

Tanto el diputado como sus familiares resultaron ilesos, aunque permanecen profundamente conmocionados por la violencia del suceso.

Desde el equipo de campaña de Cervi denunciaron que “la zona estaba liberada”, lo que añade un componente político al ataque, ocurrido en la víspera de los comicios de este domingo.

Según las primeras versiones surgidas de la investigación, el episodio habría sido un hecho aislado, sin vínculos con la actividad política de Pablo Cervi ni con el contexto electoral. Tanto el legislador como su familia se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

El ataque ocurrió el sábado por la noche, mientras Cervi compartía un momento con sus familiares, en la antesala de las elecciones legislativas. Los agresores lo golpearon en varias oportunidades y, de acuerdo con los testimonios, uno de ellos incluso le habría dado un culatazo.

Poco después del incidente, el propio diputado relató lo sucedido a través de sus redes sociales, donde mencionó que intentó comunicarse con el número de emergencias 101, aunque la llamada no logró concretarse.

."Neuquén zona liberada, el 101 no funciona", escribió el diputado nacional en su cuenta de X. Desde el entorno, publicaron una foto del legislador nacional ensangrentado e indicaron que "la policía demoró más de media hora en llegar al lugar, lo que generó aún más preocupación".

Desde la Policía, fuentes consultadas por LM Neuquén desmintieron la versión e indicaron que "se actuó con rapidez ante el llamado a la comisaría".