A solo semanas de que comiencen las campañas legislativas en Santa Cruz, la Unión Cívica Radical enfrenta una crisis interna que pone en jaque su proceso democrático. Una disputa entre sectores del partido terminó en una denuncia policial por presuntas maniobras extorsivas dentro de la Junta Electoral, lo que amenaza con invalidar la interna partidaria.

La tensión no es nueva: en los últimos meses, el radicalismo santacruceño viene transitando una discusión estratégica sobre su rol frente al oficialismo provincial. Mientras un sector impulsa sumarse al frente gobernante “Por Santa Cruz”, otro más crítico, resiste esa alianza. En ese clima de fractura, la interna terminó por estallar.

LA RETENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y UNA LISTA QUE SE BAJÓ

Todo comenzó con la presentación de listas para la elección interna. Dos nombres se perfilaban: Gisella Martínez, abogada con apoyo del vicegobernador Fabián Leguizamón, y Daniela D’Amico, concejal capitalina respaldada por sectores disidentes como el diputado provincial Leonardo Roquel.

Pero el conflicto escaló cuando el presidente de la Junta Electoral partidaria, Roger Ojeda, alineado con el sector de D’Amico, retuvo documentación clave de ambas listas y condicionó su devolución a que se dejara asentado en actas que D’Amico no había presentado su candidatura, lo cual no era cierto. Si bien su lista no cumplía todos los requisitos, sí había sido presentada formalmente.

Esa sorpresiva situación generó la indignación de la lista rival, que denunció una maniobra extorsiva. La situación derivó en una denuncia policial y en el pedido formal de renuncia de Ojeda de su cargo. Sin embargo aseguran que el trasfondo del conflicto no es solo electoral. D’Amico y su sector vienen cuestionando la decisión partidaria de integrarse al frente “Por Santa Cruz”, coalición que conduce el oficialismo provincial. Esa votación, además, fue muy ajustada: 16 votos a favor contra 14 en contra, lo que dejó un sabor amargo en la estructura radical.

