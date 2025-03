Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, confirmó que su agrupación participará de la marcha de este miércoles en el Congreso y lanzó una advertencia contra el Gobierno: "La represión siempre termina muy mal”.

“Hoy participamos. Estoy tratando de ver si vamos a poder llegar a la cita, es decir adentro de la plaza. Está muy difícil porque están vallando todo alrededor y uno tiene que cuidar a los compañeros. Pero no podemos no ir", afirmó el dirigente piquetero en diálogo con AM530.

Se debate en el Congreso el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el FMI

Por último, se refirió a los incidentes registrados la semana pasada. “Bullrich tomó la decisión de evitar una movilización grande y reprimió sin motivo a las 16. La gente se quedó cuatro horas; no la pudo dispersar. Hoy directamente encierran a la gente en un corralito; una cosa muy peligrosa porque si hay represión no hay lugar para retirarse. También hay controles en los accesos a la Capital; todas cosas intimidatorias. No hay ninguna garantía”, agregó Pérsico.