Taboada defendió la unidad obrera y le contestó a Ávila: “Si nos vamos a pelear con alguien, será contra las operadoras”

El secretario general del Sindicato de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, fijó este martes su postura frente a la controversia abierta por las expresiones de Jorge “Loma” Ávila, diputado nacional de Encuentro Federal y referente de los Petroleros Privados.

Con un mensaje directo, Taboada remarcó que “la pelea no es entre los trabajadores” y buscó llevar calma en un escenario de creciente tensión sindical.

En declaraciones públicas, el dirigente camionero enfatizó que su organización no caerá en disputas internas con otros gremios: “Si nos vamos a pelear con alguien, será contra las operadoras si cambian las reglas del juego. Entre trabajadores, no”.

Las aclaraciones llegaron luego de que Ávila lanzara duros conceptos durante un encuentro con delegados petroleros. Allí aseguró: “Si tenemos que enfrentar, nos vamos a enfrentar a los jerárquicos, y cuando terminemos, lo haremos con Camioneros, porque los yacimientos son de los Petroleros. Y no tengan dudas de que también vamos a ir por la minería en esta provincia”. La frase encendió las alarmas en el movimiento obrero provincial y nacional.

Taboada cuestionó que, en un contexto de crisis y despidos en la industria, se promuevan divisiones internas. “No es el camino enfrentar o dividir a los trabajadores. Tenemos bien en claro que, si cambian las reglas del juego, nos vamos a enfrentar a las operadoras. Pero entre trabajadores, no”, reiteró.

El dirigente camionero también recordó episodios anteriores que marcaron la relación con la conducción petrolera. En ese sentido, señaló: “No hay que olvidar el rol que cumplió la dirigencia de Petroleros Privados cuando corrió a un minúsculo grupo de mujeres docentes, que llevaban adelante una medida de fuerza en 3 y 26, en reclamo de mejoras salariales”.

Con estas palabras, Taboada buscó enviar un mensaje de unidad al conjunto del sindicalismo chubutense. “Los Camioneros jamás se van a enfrentar contra otros trabajadores. Tenemos otra mirada. La pelea tiene que ser contra las empresas que pretenden cambiar las reglas, no entre compañeros de distintos gremios”, insistió.