Jorge Taboada, el líder del Sindicato Camioneros, reconoció que su sector busca espacios en las listas legislativas y pidió no repetir “designaciones por amiguismos”, como pasó en 2019 cuando él mismo fue desplazado por un pedido de Cristina Fernández, a favor del actual diputado Santiago Igón.

“El lanzamiento de la fórmula Luque-Sastre ha sido un gran paso y va a ser un buen ordenador para que empecemos a definir todos los candidatos, especialmente en Comodoro”, expresó el dirigente sindical. “Me pone contento que se haya definido así y que no haya un desgaste por un enfrentamiento político entre los dos, creo que ésta es la fórmula ganadora para el peronismo en la provincia”.

También coincidió en que los mensajes de unidad que se han enfatizado en los últimos días abarcan a las definiciones próximas a adoptarse en Comodoro Rivadavia, donde los acercamientos entre Othar Macharashvili y Maximiliano Sampaoli fueron reconocidos en las últimas horas por el intendente Juan Pablo Luque.

“Ahora se sumó también José Glinski –valoró Taboada- y creo que hay que sentarse y definir cuál es el mejor candidato, que esté a la altura de la adversaria que hay que derrotar, porque el PRO tiene alguien muy fuerte y bien preparada, que está jugando en primera y nuestro candidato tiene que estar a la altura de la circunstancia. Creo que si Othar y Maxi no se ponen de acuerdo, a mi criterio el candidato que reúne esos requisitos es Glinski”, planteó.

Taboada aclaró que su apreciación es personal y que no hay condicionantes para que el CET (partido de la Cultura, Educación y el Trabajo) que integra el sindicato Camionero participe del frente electoral que impulsa el peronismo: “Una vez que estén definidos los candidatos, vamos a trabajar para que el PJ sea ganador”, insistió.

Avila y JxC: “No he podido hablar con Jorge”

“Son decisiones –dijo Taboada, en relación a las versiones que ubican a Jorge Avila en negociaciones con Juntos por el Cambio-, yo no le veo ni bien ni mal y por alguna razón se toman. Puedo compartir o no esas decisiones, pero no me puedo poner en árbitro y decir si esto está bien o mal, las organizaciones sindicales toman ese tipo de propuesta y por algo lo harán. Yo no tuve oportunidad de hablar con Jorge, pero hay que respetar por qué organizaciones o dirigentes de la talla de Jorge toman este tipo de determinaciones.

Camioneros aspira a obtener cargos legislativos

Ante la consulta de si el sector gremial exige presencia en las listas de diputados provinciales y nacionales del PJ, Taboada respondió que el sector tiene exponentes como Tatiana Goic, actual diputada provincial, que “a mi criterio viene haciendo un papel brillante, lo mismo que Nadia Garay en el Concejo de Puerto Madryn”.

En ese marco, añadió, “venimos formando hombres y mujeres desde el año 2013 no sólo en Chubut, sino en todo el país, no se olviden que yo soy vicepresidente del CET a nivel nacional y pretendemos ocupar cargos en diferentes estamentos, en Concejos, Legislaturas y por qué no a nivel nacional. Son objetivos que estamos planteando y esperamos tener representación en esos espacios, para defender a los laburantes y a los que menos tienen”.

Ante la consulta de si la escasez de lugares puede ser un impedimento para el acuerdo político y el apoyo de su sector, respondió:

“Siempre nos ponemos de acuerdo los peronistas. Lo que hay que hacer es que cada uno tiene que poner arriba de la mesa su grado de representatividad, porque últimamente en las elecciones se hicieron cosas por amiguismo o el dedazo”.

En ese marco, reconoció que a él le ocurrió algo así en 2019, cuando fue reemplazado a último momento por Santiago Igón en la lista de diputados nacionales, por una orden que llegó de Cristina Fernández:“Esas cosas se tienen que terminar, hay que respetar lo que uno representa y fundamentalmente a la militancia. No se puede digitar alegremente desde le obelisco a los candidatos, porque le faltamos el respeto a un montón de gente. Creo que ese debate se está dando en Chubut y va a llegar a buen puerto, siempre que se respeten esos parámetros”.