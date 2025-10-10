El gobierno de Estados Unidos formalizó este jueves un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un gesto destinado a estabilizar los mercados ante la grave situación económica del país.

Tras conocerse el acuerdo, el presidente Javier Milei expresó su gratitud hacia las autoridades estadounidenses. En un mensaje publicado en Twitter, Milei agradeció a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y al presidente Donald Trump: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo firme”.

El mandatario calificó a ambos como sus “aliados más cercanos” y aseguró que juntos trabajarán para construir “un hemisferio de libertad económica y prosperidad”. Además, indicó que su administración continuará esforzándose para “brindar oportunidades a nuestra gente” mediante políticas de inversión y creación de empleo.

El tuit de Scott Bessent detalló los pasos previos al acuerdo. Según el secretario del Tesoro, se realizaron cuatro días de reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo en Washington. Bessent destacó la situación de iliquidez que atraviesa Argentina y explicó que, pese al respaldo internacional, solo Estados Unidos podía actuar con rapidez mediante la compra directa de pesos argentinos y el swap por 20.000 millones de dólares.

En su mensaje, Bessent resaltó la coordinación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el compromiso del país con la disciplina fiscal. Subrayó que la política económica de Milei busca reducir impuestos, aumentar la inversión, fomentar el empleo privado y fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos.

El secretario del Tesoro indicó que la agenda de reformas argentinas tiene relevancia sistémica y que una economía estable y fuerte en el país contribuirá a la prosperidad del hemisferio occidental. También anticipó la reunión entre Milei y Trump programada para el 14 de octubre, y destacó la intención de Estados Unidos de mantener incentivos a la inversión en Argentina.

Bessent mencionó que los líderes empresariales estadounidenses están interesados en estrechar lazos con Argentina gracias a las políticas implementadas por Milei, y que el éxito económico del país es estratégico para los intereses norteamericanos. También resaltó la estabilidad de la banda cambiaria y la importancia de sostener políticas fiscales responsables.

El acuerdo de swap se produce en un contexto de elevada volatilidad económica y marcadas necesidades de reservas de divisas, y representa un respaldo internacional clave para la gestión de Milei, que busca consolidar un plan de liberalización económica y estabilidad monetaria en el país.