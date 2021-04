TREVELIN (ADNSUR) - El concejal de la UCR de Trevelin Santiago González fue suspendido por una semana. Según detalló la presidenta del Concejo, Valeria Tedesco, durante la sesión, le hizo un llamado al orden y le recordó un artículo del reglamento interno porque “en general en hora de preferencia, tiene alusiones irrespetuosas y descalificadoras hacia funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, y a veces también hacia otros concejales”, relató.



Tedesco detalló que González “se puso muy agresivo, y no me dejaba dar continuidad a la sesión, incluso cuando le di la palabra a una concejal, no le dejó hablar, algo que se repite de manera permanente”.



Según publica Jornada, fueron varios los concejales que repudiaron la actitud de González, y pidieron la conformación de una comisión especial para analizar una sanción. En el último punto del orden del día votaron la suspensión por una semana. La decisión fue apoyada incluso por su compañera de bancada Laura Ortíz.

CONCEJO DELIBERANTE TREVELIN