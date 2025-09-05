Suspenden más de 1.700 ejecuciones fiscales para aliviar a PyMEs y contribuyentes en Chubut
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, beneficia principalmente a pequeñas y medianas empresas alcanzadas por deudas de Ingresos Brutos, Sellos y Tasas. No incluye regalías, canon ni multas.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la suspensión de más de 1.700 ejecuciones fiscales en curso, una medida que beneficiará de manera especial a pequeñas y medianas empresas que concentran la mayor parte de los procesos iniciados.
La decisión, instruida a la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH), comenzó a regir el 1 de septiembre y quedó formalizada en la Resolución N° 259/25, publicada en el Boletín Oficial del 5 de septiembre de 2025.
El alcance de la medida incluye a contribuyentes con deudas vinculadas a Ingresos Brutos, Sellos y Tasas, en el marco del Plan de Facilidades de Pago Transitorio que inició este mes. Quedan exceptuados de la suspensión los casos relacionados con regalías, canon y multas asociadas a estos conceptos. Según precisó el Gobierno, más del 70% de las ejecuciones suspendidas pertenecen a PyMEs, lo que convierte a este sector en el principal beneficiario de la decisión.
Torres sostuvo que el objetivo es “desbloquear uno de los cuellos de botella de un sector esencial para la economía de Chubut” y reafirmó que su gestión seguirá trabajando para sostener la actividad productiva con reglas claras y previsibilidad. “Las PyMEs constituyen uno de los eslabones que motorizan el trabajo en todo el territorio provincial. En un momento económicamente complejo para la Argentina, vamos a seguir trabajando para sostener la actividad con transparencia, planificación y ratificando una de nuestras principales premisas, que es fortalecer el desarrollo y el crecimiento de las empresas chubutenses”, expresó.
La resolución establece que la suspensión regirá entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 inclusive, aplicándose únicamente a los contribuyentes que adhieran al plan de regularización vigente. En ese sentido, se aclara que no se suspenderán las vías de apremio vinculadas al cobro judicial de regalías, canon u otros conceptos excluidos en la Resolución N° 243/25-ARECH.
El documento también señala que esta medida no limita las facultades de la Agencia de Recaudación en situaciones de grave afectación a los intereses del fisco provincial, en casos de prescripción inminente o caducidad de instancia. De esta forma, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la necesidad de alivio para los contribuyentes y la protección de las cuentas públicas.
En sus considerandos, la Resolución N° 259/25 recuerda que la ARECH tiene la potestad de perseguir judicialmente el cobro de los ingresos provinciales, y que el régimen especial de regularización transitoria establecido en agosto mediante la Resolución N° 243/25 se diseñó para “promover medidas que alienten el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y representen un alivio para los contribuyentes dentro del actual contexto económico”.
El gobierno provincial sostiene que esta política de alivio fiscal se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer al sector privado como motor de desarrollo. En particular, se reconoce el rol de las PyMEs en la generación de empleo y dinamización de las economías locales. “Es una herramienta que va a permitir el sostenimiento de pequeñas y medianas empresas que hoy representan más del 70% de las ejecuciones fiscales en proceso”, subrayó Torres.
Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.