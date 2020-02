COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Imposible pasar por alto la gravedad institucional que genera el hecho de que un vicegobernador vaya a la justicia a pedir que se investigue la posibilidad de que la misma policía provincial pudiera estarlo espiando para armarle una causa, basado en versiones de efectivos policiales que lo pusieron en alerta y la aparición sospechosa de vehículos frente a su domicilio.



Si bien Ricardo Sastre fue muy "cauto" en sus expresiones ante el fiscal Daniel Báez, el expresar que se sumaron hechos llamativos como los mensajes de advertencia y la aparición de un vehículo en la puerta de su casa, la difusión pública del hecho -si bien hasta aquí el mismo Sastre no ha dicho nada- es de por sí grave y más allá del avance o no de la causa, lo que vuelve a poner sobre el tapete es la interna con el gobierno de Mariano Arcioni, la mutua desconfianza entre ambos y la sospecha del vicegobernador de que no sería descabellado pensar que pueda haber un "carpetazo" en su contra.



Es decir, en una gestión en la que todo funcionara de manera normal, esto hubiera decantado de otra manera, con el gobernador y su vice juntos saliendo públicamente a buscar a los responsables. De hecho, alguna vez pasó, más de 15 años atrás, cuando el entonces gobernador Mario Das Neves salió a respaldar a su entonces jefe de Gabinete, Norberto Yauhar, quién había denunciado un supuesto secuestro de su hija por parte de un patrullero, que luego fue desmentido. Si bien todo terminó en un papelón de falsa denuncia, lo concreto es que desde un primer momento, el gobernador y su ministro se mostraron juntos de manera pública y se comprometieron a esclarecer el hecho.



En este caso, la desconfianza entre el gobernador y su compañero de fórmula es tal, que el hecho se mantuvo en el terreno del "rumor" durante una semana, y hasta ahora ni Arcioni -que evadió la pregunta ayer- ni el mismo Sastre, han salido a decir nada a la ciudadanía para aclarar al menos su mirada sobre los hechos.



Es evidente que la denuncia tiene más de política que de judicial, tal como lo expresan los medios que dicen hablar con el entorno del vicegobernador, quién no descartaría un "pase de factura" del gobierno luego del cortocircuito con Arcioni. Aquí lo hemos venido explicado e incluso fue anticipado antes de que ocurra, que la relación entre las dos máximas figuras institucionales implosionó luego de la falta de entendimiento en el paquete de medidas que debía tratar la Legislatura, lo que derivó casi en una ruptura del bloque oficialista, que si bien se mantiene por el momento unido, las últimas reuniones no permiten avizorar hasta cuándo.



Los reproches entre Arcioni y los diputados de Sastre fueron uno de los hechos más fuertes de la última reunión en Casa de Gobierno, a la que el vicegobernador no fue invitado, y en la que ya se había mencionado este tema del supuesto "espionaje". El diálogo sigue roto, y este acontecimiento judicial que tendrá rebote a nivel nacional, no hace más que empeorar las cosas y dejar al descubierto que la relación Arcioni-Sastre está dañada a un punto que no parece tener retorno.