Superpoblación de guanacos, costos en dólares, suspensión del Plan Lanar y servidumbre petrolera: los reclamos que los productores patagónicos le llevaron a Nación

Esta semana, la Secretaría de Agricultura de la Nación puso un ojo en la Patagonia para comprender la crisis que atraviesan los productores rurales, sobre todo los del sector ovino. Las autoridades del organismo, que depende del Ministerio de Economía, mantuvieron distintas reuniones con dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que llevaron una extensa lista de reclamos, que incluyó la superpoblación de guanacos, las cargas fiscales y el aumento de los costos en dólares. Los encuentros se llevaron a cabo en paralelo a la confirmación de la suspensión del Plan Lanar.

El diálogo está abierto y, aunque los representantes de las entidades reconocieron que hubo una voluntad de escucha, mantienen a raya las expectativas. Los productores saben que la única prioridad del gobierno de Javier Milei es sostener el equilibrio fiscal y que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, solo podrá dar una respuesta si recibe el okey del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El sector, que viene atravesando problemas desde hace años, tiene una urgencia que no se corresponde con los tiempos burocráticos. Sin embargo, en diálogo con ADNSUR, tanto César Guatti, de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (de la CRA), como Marcelino Díaz, el director del distrito 14 de la SRA, insistieron en que seguirán tendiendo puentes con Nación para encontrar una salida.

REUNIÓN CON PRODUCTORES PATAGÓNICOS

Iraeta asumió en julio en reemplazo de Fernando Vilella, el secretario que fue apartado por no alinearse a los objetivos de Caputo. El funcionario trabaja con un perfil bajísimo y no respondió a la consulta de ADNSUR. Sin embargo, esta semana sus equipos agilizaron el contacto con las dos entidades rurales más grandes.

Los representantes de CRA tuvieron dos reuniones: una el lunes 11, que estuvo enfocada en lo técnico, y otra el jueves 14, en la que participó Iraeta. “Se dieron en el marco de la Mesa Productiva Patagónica, algo que fue solicitado por nuestra parte con la intención de que haya una agenda que tenga continuidad en el tiempo y que se realicen reuniones periódicas para monitorear los avances”, sostuvo Gautti.

Además de Guatti, participaron Daniel Lavayen, Nora Lavayen y Luis Sacco por Río Negro; Diego Braun, de Tierra del Fuego; Héctor Bizet, de la Asociación Rural de Villalonga; Gastón Scheffel, de la Asociación Rural de Carmen de Patagones; Maximiliano Knull, de la Sociedad Rural de Neuquén; y Norberto Tabare Bassi, secretario de Ganadería de Río Negro.

El lunes 11, además, Agricultura tuvo un Zoom con el sector al que pertenece Díaz. “Sé que invitaron a todos los ministros de Producción de las provincias. Por Santa Cruz estuvieron dos representantes del Consejo Agrario. De Chubut no hubo nadie más que el presidente de la asociación rural. Participó toda la gente de Senasa de la Patagonia Sur. Yo fui junto a Carlos Figueroa por la Sociedad Rural Argentina y también por Ganadera Cóndor, que es la empresa en la que trabajo, que es del Grupo Benetton”, contó el dirigente.

En los dos casos, desde Agricultura le pidieron a los productores que llenaran una planilla con un ranking de los problemas más acuciantes del sector y que incluyeran posibles soluciones. Díaz, un poco más molesto que Guatti, se quejó: “Empezamos a hablar en la reunión de las dificultades que estamos teniendo y nos dijeron que lo volcáramos en la planilla que nos iban a mandar. Para el jueves todavía no nos habían enviado nada. Lo llamé a Nicolás Pino (el titular de la SRA) y le pedí que la consiguiera porque él tiene contacto directo con ellos. Te escuchan y te dicen que sí, pero no sabés si te dicen que sí como a los locos, porque soluciones concretas, en lo que va del año, todavía no ha habido”, sostuvo.

LOS RECLAMOS DE LOS PRODUCTORES

Con pequeñas diferencias, Guatti y Díaz coincidieron en cuáles son los principales problemas que tiene hoy el sector. “Planteamos la necesidad de trabajar en el Plan Nacional de Manejo del Guanaco, cuestiones fiscales que tienen que ver con las retenciones del IVA que se realizan sobre la lana, y pusimos sobre la mesa el asunto del 20% más que se le debe pagar a los trabajadores de Chubut y Santa Cruz, que provoca una situación injusta con respecto al resto de los productores”, resumió el dirigente de CRA. Sobre el último punto hizo una aclaración: “Bajo ningún punto de vista pretendemos que se le saque al trabajador ese 20%, pero sí que se evalúe que podamos deducir de algunos impuestos”.

En la agenda de temas de la CRA, además, se incluyó la necesidad de sostener la barrera sanitaria que mantiene a la Patagonia libre de aftosa sin vacunación. Para ello, plantearon que se necesitan recursos humanos y económicos.

Con respecto a los productores laneros, Guatti insistió en la importancia de “trabajar en la apertura de mercados para lograr una mejora de la rentabilidad”. El aumento de los costos en dólares impactó de lleno en el sector que produce un bien 100% exportable.

Las dificultades que atraviesa el sector en la era Milei se suman a circunstancias desfavorables que vienen arrastrando. Guatti, por ejemplo, recordó que Santa Cruz tuvo un proceso de cuatro años de sequía que llevó a los productores a reducir la cantidad de cabezas ovinas para alivianar los campos. La fuerte nevada de 2024 profundizó esta tendencia.

Díaz coincidió en el diagnóstico. En su caso, hizo énfasis en la necesidad que Nación encuentre una forma de alivianar a los productores en ese 20% más que le pagan a los trabajadores, en encontrar alguna fórmula para evitar la retención del IVA, y en la falta de conocimiento por parte de las autoridades para encontrar soluciones a la superpoblación de guanacos.

“Acá nos quedamos sin pasto por error de todos los que opinan sin saber. Más de la mitad de la Patagonia está despoblada. Hace 15 años había 250 mil guanacos y hoy hay 3 millones, un número superior a los 2.400.000 ovinos. En ciertas zonas, los pobladores abandonaron sus campos y hoy no se puede poner ahí un animal. El suelo está destruido porque se comieron todo los guanacos”, se quejó.

Díaz contó que en la reunión que mantuvieron con Agricultura las autoridades les preguntaron por qué no se producía más en la región y las razones por las que no se hacía otro tipo de productos. “Todos estaban mal informados. En Patagonia tenemos tres frigoríficos que son de primer nivel y que están autorizados para la Comunidad Europea y no se produce más porque no tienen materia prima, no hay cantidad para faenar”, contó. A esta situación se suma la caída del mercado de las lanas gruesas tanto en Argentina como en el mundo.

Por último, Díaz sumó otro problema: el congelamiento de la servidumbre petrolera. Se trata de un pago que realizan las compañías en carácter de indemnización por afectar las superficies donde se instalan. “Nos pagan por unidad de control y es para combustible, que este año subió. Le pedimos el aumento al Gobierno el 1 de julio y todavía no salió ni sabemos cuándo va a salir. Va de Agricultura a Energía, vuelve a la secretaría y no sale. Esta sería una solución rápida y que no le cuesta dinero a la Nación porque lo pagan las empresas, pero no se concreta. Falta gente capacitada y acción inmediata. Hay mucha burocracia”, sostuvo el dirigente.

Guatti también manifestó que las acciones vienen a paso lento. “Es cierto que nos escucharon y tomaron nota atentamente. Que se haya conformado una mesa también es bueno. De todas formas, sí notamos que la toma de decisiones está directamente vinculada al equilibrio fiscal que quiere mantener el gobierno. Entonces, todas las decisiones deben ser consultadas con Economía y eso, lógicamente, hace que todo se demore”, sostuvo.

EL PLAN LANAR, AFUERA

Las reuniones entre Agricultura y los productores sucedieron en paralelo a que se confirmara la eliminación del Programa de Compensación Económica para Pequeños y Medianos Productores de Lana Ovina de la Región Patagónica (Programa Lan.Ar). El plan había sido creado en la presidencia de Alberto Fernández, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, y tenía el objetivo de achicar la brecha entre el dólar informal y el dólar oficial, que había llegado a ser de más del 100%. El programa consistía en que los productores eran retribuidos económicamente por cabeza esquilable.

El Plan Lanar tuvo inconvenientes: “Se consiguió que el gobierno anterior sacara la resolución, pero nunca se concretó realmente. Llegaron los fondos para una primera etapa, pero nunca llegaron los de la segunda. Ahora, directamente, parece que se eliminó”, contó Guatti.

Díaz sostuvo que el programa estuvo bien porque “ayudó a mucha gente y muchos pudieron repoblar campos o hacer inversiones. Pero este gobierno entiende que hay que sacar subsidios y no lo contempló. Se puede entender, pero alguna solución a alguno de los planteos tiene que llegar”, sostuvo.