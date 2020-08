COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Reconozco que cometí un error, fue un exabrupto en un momento de calentura y lo primero que hice cuando tomó trascendencia fue comunicarme con el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, para disculparme", expresó en diálogo con Télam el fiscal, quien confirmó que se le inició un sumario.



Iturrióz tuiteó un comentario elogiando a la conductora de televisión Juana Viale por haber dicho que el presidente Alberto Fernández "parece más un vocero que el que toma decisiones".



"Cometí un error y me disculpo públicamente; actué en un momento de bronca por cuestiones personales y se me inició un sumario, lo cual me parece bien porque me permitirá poner la cara como siempre hice", agregó.

Aníbal Fernández lo trató de "tonto"

El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, trató de "tonto" al fiscal general de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz. Lo hizo vía Twitter, donde criticó que el funcionario judicial tildara de "títere" al presidente" Alberto Fernández.

“Mira a este tonto... Busca fama de baja estofa “El fiscal Iturrioz tildó de "títere" al Presidente” https://t.co/j8xzq3N5Cn”— Aníbal Fernández on Twitter Link Aníbal Fernández on Twitter

"Mira a este tonto... Busca fama de baja estofa ´El fiscal Iturrioz tildó de "títere" al Presidente´", escribió el ex jefe de Gabinete en la red social del pajarito.