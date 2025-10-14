A horas de la reunión que mantendrán el mandatario nacional, Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, los mercados argentinos mostraron un clima de fuerte expectativa y moderado optimismo. Este martes, los bonos en dólares registraban subas superiores al 2%, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street avanzaban hasta 3,6%.

El dólar oficial subía cinco pesos y se vendía a $1.380 en las pantallas del Banco Nación, mientras los dólares financieros, en tanto, continuaban operando por encima de los $1.400: el contado con liquidación alcanzaba los $1.449,28 y el MEP los $1.426,96.

El riesgo país bajaba y se mantenía por debajo de los 1.000 puntos, un nivel que no se alcanzaba desde hacía varios meses.

Las principales alzas entre los papeles argentinos en Nueva York eran encabezadas por Edenor, que subía 3,6%, seguida por YPF con 2,8% y Transportadora de Gas del Sur con 1,1%.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

El optimismo de los inversores se sostiene por las expectativas de anuncios económicos que podrían surgir de la reunión entre Milei y Trump en Washington. En las últimas horas, el Tesoro de Estados Unidos habría intervenido en el mercado cambiario local con una inyección de US$24 millones, sumado a la confirmación del swap por US$20.000 millones que busca fortalecer las reservas del Banco Central.

Entre los posibles anuncios figuran medidas de asistencia financiera directa, como la compra de bonos argentinos por hasta US$10.000 millones a través de bancos internacionales, un nuevo acuerdo comercial bilateral con aranceles reducidos para 150 productos y una revisión de metas con el FMI para flexibilizar los objetivos fiscales y de reservas.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

Además, el INDEC difundirá este martes el dato de inflación de septiembre, que según estimaciones privadas superará el 2%. Todo esto conforma un escenario de fuerte expectativa en el mercado, que aguarda definiciones concretas sobre el rumbo económico y el respaldo estadounidense al programa de Milei.