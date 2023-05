Solo pasa en Argentina: eligieron el candidato a intendente de una ciudad tirando una moneda al aire

Lucas Bettiol, concejal del PRO, y Federico García, concejal del Frente Cívico, decidieron dejar en manos del azar la elección del candidato a la intendencia de la localidad de Malagueño, en la provincia de Córdoba, después de no haber llegado a un acuerdo.

Tras el lanzamiento de la moneda, resultó elegido Lucas Bettiol como candidato a la intendencia.

Todo sucedió luego de varias reuniones donde la dirigencia del PRO de Córdoba no pudo convencer a ninguno de los dos para que renunciara a su posición en favor del otro. Por lo que los precandidatos decidieron dirimirlo tirando una moneda al aire.

"Sí, así fue", reconoció Bettiol en Radio Pulxo. "No pudimos llegar a una lista de consenso con el Frente Cívico. Entonces, ante el riesgo de no llegar por cuestiones de tiempo, propuse que se decidiera por azar. No había tiempo para armar una nueva lista".

Según Bettiol, propuso que el que ganara se llevara todo. "No estuve presente cuando lanzaron la moneda, tampoco García. Sé que los apoderados provinciales estaban allí", dijo a La Voz.

"Se lanzó la moneda a toda prisa porque no teníamos suficiente tiempo. El Frente Cívico dijo que si salía 'cara', Bettiol ganaría. Y así fue... Ganamos y corrimos a registrar las listas", describió.