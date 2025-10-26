El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló antes de emitir su voto en la ciudad de Trelew y expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó como será la jornada de este domingo.

“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.

En declaraciones periodísticas, elogió la participación de los jóvenes en los actuales comicios y contó que acompañará a su abuelo a votar por la tarde. Tradicionalmente, en las últimas elecciones, siempre concurrió acompañado por él, y esta vez, alrededor de las 9:00, lo hizo solo.

Torres habló sobre la desaparición de la pareja de jubilados: “Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”

También ratificó que es falso que se esté votando “Milei sí, o Milei no”. “Eso es trampa, las provincias tienen ahora la posibilidad de hacerse escuchar”, dijo.

“El prebiscito, por más que muchos se pongan nerviosos, va a ser un antes y un después”, destacó.