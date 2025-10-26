Sin su abuelo como en las elecciones pasadas, el gobernador Torres votó y anticipó que aguardará los resultados en Rawson
“Se está viviendo con mucha tranquilidad. Es importante lo que estamos debatiendo en relación al plebiscito por los fueros”, resaltó.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló antes de emitir su voto en la ciudad de Trelew y expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó como será la jornada de este domingo.
“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.
En declaraciones periodísticas, elogió la participación de los jóvenes en los actuales comicios y contó que acompañará a su abuelo a votar por la tarde. Tradicionalmente, en las últimas elecciones, siempre concurrió acompañado por él, y esta vez, alrededor de las 9:00, lo hizo solo.
También ratificó que es falso que se esté votando “Milei sí, o Milei no”. “Eso es trampa, las provincias tienen ahora la posibilidad de hacerse escuchar”, dijo.
“El prebiscito, por más que muchos se pongan nerviosos, va a ser un antes y un después”, destacó.