PUEDES DEJARTE EL SOMBRERO PUESTO

Las lealtades en el peronismo son fuertes, de esas que no se rompen con silbidos ni con una trompada. “Tu acto fue una m…”, dijo el intendente Macharashvili y se fue. Milei se metió de lleno en la campaña de Chubut (bah, fue sólo un “me gusta”, pero a veces también gobierna así). Un insólito hilo rojo entre Terminator y la pesca de Chubut. Nacho baila con sus candidatos, al ritmo del cuarteto. Semana de definiciones en el barro judicial. El juez de la I.A también vende cursos por Youtube. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.

El acto del Día de Lealtad Peronista, el viernes 17 de octubre, venía “sobre rieles”, recuperando una liturgia partidaria con mucho entusiasmo y un Socios Fundadores colmado, como hace tiempo (un par de años, largo) no se veía. Hubo también mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, que desde San José 1111 saludó especialmente a “Juan Pablo” y recordó “cuántos actos peronistas hicimos en el Socios”. Y no se empañó del todo, pero hubo circunstancias que empañaron un poco la fiesta, mostrando heridas que no cierran todavía, según el tango.

Denuncian que golpearon a un funcionario municipal en la celebración del Día de la Lealtad

Como diría el genial cuento de Eduardo Sacheri, “lo raro empezó después”. Fue cuando el intendente Othar Macharashvili decidió hablar (algunos de sus alfiles más cercanos confiaron en que no estaba previsto que el jefe comunal hiciera uso de la palabra) y subió al escenario, con un gesto poco común: “voy a hablarles como un compañero, no como intendente”, dijo el hombre del sombrero, mientras se lo quitaba, como quien deja su corona por un momento de lado.

Algo no salió bien y el error de cálculo quedó en evidencia, porque de inmediato se escucharon silbidos, desde un grupo de la UOCRA según testigos (otros lo atribuyeron a “gente de Fita”) que, al grito de “largá las obras”, incitó al reclamo por la demora de proyectos que movilicen la demanda de trabajo, pese a los apuros con los que este año se sancionó la ordenanza de emergencia para redeterminar precios.

Con el apoyo de centros de jubilados, la Legislatura sancionó la ley de protección integral de los adultos mayores

El hecho de que el secretario del intendente, Andrés Blanco, recibiera una trompada después, por el reclamo de un sindicalista enojado porque no le atiende el teléfono (“si fuera por eso, habría una larga fila de espera…”, comentó algún resentido que tampoco logra comunicación fluida) fue la frutilla que coronó el postre.

Nada que no pueda inscribirse en el “folclore peronista”, como dijeron algunos referentes del movimiento: “Sin quilombos, no hay Acto del Día de la Lealtad”, bromeó otro. Y sin perder la sonrisa, disparó: “Mirá si por cosas como ésta vamos a perder la elección el domingo que viene”.

Algo no salió bien y el error de cálculo quedó en evidencia, porque de inmediato se escucharon silbidos, desde un grupo de la UOCRA según testigos (otros lo atribuyeron a “gente de Fita”) que, al grito de “largá las obras”, incitó al reclamo por la demora de proyectos que movilicen la demanda de trabajo, pese a los apuros con los que este año se sancionó la ordenanza de emergencia para redeterminar precios.

Santa Cruz se blinda: Vidal puso en marcha la ley 90/10 y exige 90% de empleo local

El hecho de que el secretario del intendente, Andrés Blanco, recibiera una trompada después, por el reclamo de un sindicalista enojado porque no le atiende el teléfono (“si fuera por eso, habría una larga fila de espera…”, comentó algún resentido que tampoco logra comunicación fluida) fue solo un detalle, como también la discusión (que no pudo disimularse) entre Gustavo y Fita y Ezequiel Turienzo (no fue novedad: la mala relación viene de sus tiempos de gabinete en la intendencia de Luque).

Nada que no pueda inscribirse en el “folclore peronista”, como dijeron algunos referentes del movimiento: “Sin quilombos, no hay Acto del Día de la Lealtad”, bromeó otro. Y sin perder la sonrisa, disparó: “Mirá si por cosas como ésta vamos a perder la elección el domingo que viene”.

El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone que los trabajadores puedan cobrar en dólares

Y EL LUNES AL CAFÉ DEL DESAYUNO, VUELVE LA GUERRA FRÍA

“No debería contarlo y sin embargo”, canta Sabina, que luego de bailes con orquesta y ramos de rosas (con espina) vuelven las disputas cotidianas. Sin tanta poesía, el intendente Macharashvili había bajado la orden a sus secretarios para que asistieran al acto y pronunció un discurso apasionado, en el que dio un mensaje contundente, al señalar que “la lealtad debe ejercerse todos los días”, en directa alusión, según sus colaboradores, a quienes le ponen piedras cada día y no dejan de tratarlo con desconfianza.

Todo ese esfuerzo por la unidad peronista no fue bien recompensado y así se lo hizo saber a uno de los protagonistas del evento, Juan Pablo Luque: “Golpearon a mi secretario general así que me voy, una mierda tu acto”, fue el contundente mensaje de despedida, según oídos cercanos, pese a la música y el jolgorio general. Lo dicho: sin piñas, o quilombos, no hay paraíso peronista.

Iturrioz apuntó contra los jueces: “Viviendo en Rada Tilly es difícil saber lo que pasa en los barrios de Comodoro”

UN AJEDREZ EN SARMIENTO

Quien también se retiró junto a Othar el viernes fue el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, quien tampoco tiene un vínculo fluido con Luque (los analistas políticos mostraron con lupa para la gobernación en la ciudad de los lagos). El sarmientino juega su propio partido en estas elecciones, no tanto en lo que refiere a la diputación nacional, sino en la renovación de concejales, que se producía una semana después. En esa contienda, Balochi logró candidatos que encabezan las listas de los principales espacios políticos, según destacan quienes conocen el ajedrez partidario al milímetro, lo que bien podría anticipar una futura alianza con el gobernador Ignacio Torres, o bien mantener los pies en el plato peronista, pero en una estrategia de cercanía con el gobierno provincial. Algo así como el modelo ‘Sastrista’ de Puerto Madryn, pero adapto a las latitudes sarmientinas.

Recolección de residuos: las empresas cotizaron por encima del presupuesto oficial, aunque el excedente se reduce cuando la base oficial se actualiza al mes de mayo

LA LOCOMOTORA LIBERTARIA VERSUS EL MICRO KIRCHNERISTA

El presidente Javier Milei se metió de lleno en la campaña de Chubut y lo hizo, como quien diría, con la fuerza de una locomotora. O eso es lo que pretendieron reflejar sus creativos, a juzgar por la cuenta de ‘X’ de La Libertad Avanza Chubut, que mostró en imágenes una metáfora (por así decirlo) del paso arrollador de los libertarios frente a la propuesta del kirchnerismo.

La imagen muestra un ómnibus con la imagen de Luque, a punto de cruzar una vía, donde se advierte la llegada de un tren. En el cuadro siguiente de las imágenes, el tren ya despedazó al ‘micro’, mostrando en la parte frontal de la locomotora una imagen del presidente y su candidata en Chubut, Maira Frías. No será una idea para sembrar nuevos paradigmas en la publicidad política ni en las estrategias de campaña, pero parece que al ‘presi’ le complació, a juzgar por el ‘Me gusta’ que le dio al posteo.

Torres presentó bienes recuperados de la corrupción y anunció que serán rematados para hacer obras pluviales en Comodoro

EL CRUCE ENTRE LUQUE Y MILEI GENERÓ NERVIOS EN EL ‘NACHISMO’

El posteo le dio pie al candidato comodorense para cruzarse con los libertarios, chicaneando directamente al presidente Milei por “enterarse de que existe Chubut”, lo que a su vez le dio pie a Maira Frías, la candidata a diputada nacional por los libertarios en Chubut, a responderle al ex intendente de Comodoro, enumerando “los éxitos” del gobierno libertario.

Apartados literarios al margen, en términos de discusión política el hecho de que el presidente Milei y su candidata hayan subido al ring al exintendente no es una buena noticia para el campamento de la candidata Ana Clara Romero, que en caso de que la polarización extrema entre mileísmo-kirchnerismo se traslade a Chubut, en esta última semana, podría quedar como tercera en discordia.

Juan Pablo Luque denunció penalmente a un medio por difundir fake news

Tal vez eso explique parte del discurso del gobernador Ignacio Torres, que prácticamente habla como candidato, el viernes último, durante el acto petrolero, cuando fustigó con dureza a Luque, trayéndolo de nuevo al “barro” (en sentido político, pero también literal), luego de haber dicho que no le importa el resultado de las elecciones.

EL BAILECITO DE NACHO Y SUS CANDIDATOS

A propósito de la campaña que encabeza el gobernador, otro de los eventos políticos del viernes fue el selecto té organizado por el sindicato Petrolero Chubut en ‘Ele’, donde se pudo apreciar al gobernador Ignacio Torres ‘gastando’ la pista de baile. Para no ser menos, su propio binomio de ‘candidates’ se sumó al convite y así pudo observarse a Ana Clara Romero y Gustavo Menna demostrando también, por su lado, lo bien que hacen en dedicarse a la política. Dicen que uno de sus colaboaradores comentó por lo bajo, con temor a ser escuchado: “che, qué patadura es el gobernador”.

Un empresario cercano de Javier Milei planteó que Argentina podría tener una jornada laboral de 13 horas

EL BARRO EN TIEMPO DE DESCUENTO JUDICIAL

Esta semana podrían producirse dos novedades de importancia en materia judicial, que tendrán también, cualquiera sea el resultado, un inevitable impacto en el tramo final de la campaña.

Una tiene fecha definida (sería el miércoles) y es la audiencia en la que los jueces Miguel Caviglia y Raquel Tasello darán a conocer su dcision sobre las nulidades planteadas contra los allanamientos al contador Germán Issa Pfister, en el marco de la causa conocida como ‘Emergencia climática 2’.

Del petróleo y las áreas de YPF a la coca y hamburguesas, la política de Chubut se juega octubre con la mira en 2027

Hay que recordar que el Superior Tribunal de Justicia había revocado ya una decisión anterior, que declaró nulos esos procedimientos, pero la defensa del exfuncionario volvió a plantear un recurso de nulidad. Según lo que definan estos jueces, los elementos probatorios recabados en los allanamientos serán confirmados con valor para la investigación o, eventualmente, deberán descartarse y ser restituidos a su propietario.

La otra decisión no tiene certeza, pero se especula que el Superior Tribunal de Justicia podría dar a conocer esa semana su postura sobre la sentencia de la Emergencia Climática 1. En ese caso está pendiente de confirmar, reducir o anular, las sentencias contra los 10 imputados acusados de defraudar al municipio durante la catástrofe climática de 2017.

El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado

Si la corte provincial se expresa sería un caso por fuera de lo común, porque quienes conocen el sistema judicial recuerdan que en este tipo de instancias suele tomarse varios meses para resolver. El 8 de octubre, cuando se llevó adelante la audiencia de impugnación de sentencia, el tribunal anticipó que se expediría “en las próximas semanas”. ¿Será en ésta, días antes de las elecciones?

EL JUEZ QUE USÓ CHAT GPT TAMBIÉN VENDE CURSOS POR YOUTUBE

Carlos Richeri pasó a la historia judicial de la provincial como el primer juez, descubierto al menos, por el uso de Chat GPT en la elaboración de sus fallos. Aunque la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de muchas actividades, lo que se debate hoy es si el uso se realiza como herramienta (lo cual es totalmente válido) o como una mera delegación de la tarea, lo que sería muy grave no sólo para el sistema judicial, sino para la humanidad, sin caer en la profecía extrema de Terminator.

Los Guns and Roses preocupados por Comodoro y mucha pirotecnia de humo en plena campaña

Por fuera de ese debate, que tendrá nuevos capítulos en los próximos días, lo que no dejó sorprender es que también el mismo juez se promociona en Youtube ofreciendo cursos sobre estrategia judicial.

Además de ofrecer sus habilidades jurídicas, en la que se promociona como juez y ex fiscal (pese a que los magistrados tienen prohibido realizar actividades laborales o profesionales extra, a excepción de la docencia), tal vez sería conveniente que el mismo magistrado tome algunas clases sobre el uso de inteligencia artificial. Empezando por revisar sus archivos y evitar que frases como ésta queden impresas en sus fallos:

“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”.

HASTA TERMINATOR ANDA METIDO EN LA PESCA DE CHUBUT

No es una exageración, pero ya que mencionamos la genial creación del director James Cameron, viene a cuento la vinculación que la exministra Gabriela Dofour hizo del actor Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California en dos períodos (2003-2011), por el partido Republicano.

Según el relato de Dofour, la empresa Red Chamber, propiedad de empresarios chinos, tenía fluidos vínculos con referentes de ese sector político y fue en ese contexto que mencionó la influencia del ex Konan, que se dedicó a la política luego de cansarse de inflar los músculos.

Claro que, cuando la exministra chubutense viajó a Estados Unidos para acordar el contrato de alquiler de la planta que se le había expropiado a Alpesca, en 2015 (“muchas cosas se resolvían con él”, recordó) Arnold ya no era el gobernador, pero seguramente mantenía influencias.

“Andá a saber -dijo un fana de la ciencia ficción-, capaz que llamó Terminator desde el año 2052 a la embajada de Estados Unidos y pidió que Red Chamber no se vaya de Chubut, porque las consecuencias en el futuro podrían ser malas para unos cuantos".