CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - En medio de una nueva jornada de paros y manifestaciones en Chubut por el atraso en el pago de los aguinaldos y la falta de certezas sobre el cobro de los haberes de diciembre, el gobernador Mariano Arcioni viajó a Buenos Aires en busca de asistencia financiera. Acompañado por el ministro de Economía, Oscar Antonena, el mandatario chubutense fue recibido por el titular de Hacienda nacional, Martín Guzmán. Según trascendió, el funcionario habría puesto como condición inicial el diseño de un plan de ordenamiento provincial para salir de la crisis.

La reunión, de la que también participó el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, tuvo como finalidad conseguir los recursos para abonar el medio salario anual complementario de los estatales, para lo cual el Gobierno provincial necesita alrededor de 1.340 millones de pesos.

No obstante, el propio Guzmán planteó -al igual que al resto de las provincias deficitarias- que acomode sus números ya que el estado nacional enfrenta problemas de las mismas características.

El problema recae en que el grueso de los activos todavía no lo cobró y tampoco hay certezas de cuándo lo hará. Para sumar a un conflicto que parece volver a tomar la plana, el Gobierno aún no sabe de qué manera se realizará el pago escalonado. A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, tiempo en el que se pagó en cuatro partes (hasta 40 mil, 60 mil, 150 mil y más de esa suma) durante cada viernes, y según los sueldos, los estatales con ingresos más bajos no percibieron su salario.

Tras el encuentro, el Gobernador indicó que “presentamos la situación de la Provincia y las medidas a tomar durante el año. Se hizo un repaso del presupuesto aprobado en la Legislatura y el peso específico que tiene la masa salarial sobre el mismo. Además, le hemos presentado el plan de reperfilamiento de deuda”.

En ese marco, Arcioni remarcó que “le hemos solicitado a Guzmán trabajar en forma conjunta, en el marco de las dificultades que tenemos en la provincia, que no escapan del contexto nacional, y de esa forma poder encontrar soluciones a los efectos de cumplir con las obligaciones del Estado”.

Según precisó Clarín, esta fue la primera reunión de una serie de encuentros en la que el ministro Guzmán le pidió a Arcioni un plan para el manejo de la crisis financiera de la provincia y más adelante volverán a reunirse para definir la forma de asistencia que el gobierno nacional le gire a la provincia.

Mientras, los trabajadores estatales volvieron a movilizarse en reclamo por la falta de pago tanto del aguinaldo como del sueldo de diciembre. A través de movilizaciones en el centro de Comodoro Rivadavia y cortes en la ruta nacional número 3, a la altura de Puerto Madryn, y en la provincial número 7, en el tramo Trelew-Rawson, los miembros de ATE retomaron el paro indeterminado por primera vez en este 2020.