La diputada del PRO Silvia Lospennato, apuntó contra dos senadores de Misiones, responsabilizándolos por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta.

Los legisladores misioneros causaron sorpresa entre sus colegas al votar en contra del proyecto de Ficha Limpia, que requería 37 adhesiones pero solo obtuvo 36. Aunque inicialmente habían manifestado su apoyo, cambiaron su postura en el último momento. Se trata de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, quienes en otras oportunidades habían respaldado iniciativas del oficialismo.

La postulante a legisladora de la Ciudad también insinuó que Milei habría negociado el cambio de postura de los senadores a cambio de recursos destinados a la provincia de Misiones.

“En Senadores había que cuidar la sanción de Diputados. Entonces, los dos que dieron vuelta su voto, son dos aliados del Gobierno. Los misioneros votaron todo con el Gobierno. ¿Qué pasó?, ¿el Gobierno no se enteró que estos dos aliados lo iban a traicionar?”, manifestó.

"Si se enteró y no retiró la ley y no cuidó el trabajo de miles de argentinos, de años de los que queremos Ficha Limpia, es una enorme irresponsabilidad. Y si efectivamente estos senadores lo traicionaron, nos vamos a enterar. Yo dije que la verdad iba a salir a luz y la verdad es que lo que está saliendo a la luz, todavía me decepciona más", sostuvo Lospennato en una entrevista con Marcelo Bonelli en la que estuvo presente Mauricio Macri.

En las últimas horas, la candidata había dicho: "Se le escapan dos aliados que le han votado todo al gobierno y justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre", señaló la diputada, que remarcó que los libertarios no hicieron nada para evitar la derrota como pedir un cuarto intermedio.

"Yo no voy a acusar sin pruebas porque no todos somos iguales en la política. Tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz y el precio de los apoyos parlamentarios se publica en el Boletín Oficial", denunció.

"¿Cómo puede ser que senadores de una provincia que ha sido tan beneficiada por el gobierno nacional, que les votaron hasta los jueces de la Corte, osaron rebelarse y hacerlo a traición sin avisar?", se preguntó Lospennato.