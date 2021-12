Sigue la polémica por la banca de Torres: este jueves debería conocerse si asume Taccetta o Riveros

La polémica que se originó por Ia banca que Ignacio Torres dejó vacante en la Cámara Baja para asumir como senador por Chubut aportó un nuevo capítulo en las últimas horas, ya que si bien Matías Taccetta se prepara anunció días atrás que asumiría esta semana, la comodorense Claudia Riveros logró un nuevo pronunciamiento judicial que abre el interrogante sobre el tema.

“Nosotros habíamos hecho un planteo ante la Cámara de Diputados solicitando que se expida sobre a quién le corresponde asumir en reemplazo de Ignacio Torres –dijo hoy Riveros-. Como no tuvo respuesta, presentamos un amparo solicitando una cautelar para que se abstengan de tomar juramento a cualquier persona que reemplace a Torres”.

Como consecuencia, el juez Sastre había dado un plazo de 24 horas para que se expida la Cámara, al tiempo que rechazó el amparo y el pedido de medida cautelar presentado por Riveros.

“Sin embargo, la Cámara nunca cumplió el plazo de 24 horas, sino que lo presentó 15 horas más tarde, por lo que pedimos que se rechace por extemporáneo y además planteamos que el juez Sastre no se expidió sobre todos los puntos del amparo. Ayer nos dio lugar a la apelación y corrió traslado a la Cámara y también a Taccetta, por lo que este jueves se está venciendo el plazo para que respondan”.

Riveros reclama que la banca de Torres le corresponde a ella porque es quien seguía en el orden de la lista presentada en año 2019, pero por una interpretación de la ley de paridad, que estipula que quien reemplace a un legislador saliente debe ser del mismo género, se salteó al tercer lugar, que es el que ocupaba el ex secretario de Hacienda de Esquel.

“Hay una cuestión que tiene que ver con la interpretación del decreto reglamentario de la ley de paridad de género, no lo digo yo sino que lo ha manifestado un gran número de colectivos relacionados al tema de la paridad y vemos que la ley no se cumple –señaló Riveros, en diálogo con Periodismo de 10-. El derecho de igualdad no se está cumpliendo y debe modificarse ese decreto, por eso hay planteos ante la Cámara de Diputados y en el ámbito judicial", dijo.

Y aclaró que "Se debe reformar ese decreto y buscamos generar el primer antecedente en nuestra provincia: es importante que nuestros jueces se expidan y quiero saber qué opina la justicia con respecto a la igualdad de género, en lugar de hacer corto y pego de sentencias anteriores”.