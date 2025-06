La Fiscalía de Estado de Neuquén presentó una denuncia penal por fraude contra la administración pública contra Nicolás Salvatori, hijo de un exgobernador neuquino, tras comprobar que cobró un sueldo estatal durante más de cuatro años sin trabajar. La denuncia forma parte del plan “Tolerancia Cero” impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, y fue formalizada por el fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

Salvatori estaba designado en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, y desde julio de 2020 hasta junio de 2024 no prestó servicio alguno. Según el expediente, no realizó capacitaciones, no ingresó al sistema electrónico de gestión, no presentó licencias ni declaraciones juradas patrimoniales, tal como establece la normativa provincial.

Cámaras de seguridad y fichadas fraudulentas

Uno de los elementos más contundentes que sustentan la denuncia es un video que lo muestra ingresando solo para fichar con huella digital y luego retirándose sin cumplir tareas. Estas imágenes, obtenidas de una cámara interna del ministerio, fueron clave para que la denuncia avanzara al Ministerio Público Fiscal, bajo la figura de fraude tipificado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal.

"Fichaba y se iba": le iniciaron un sumario al hijo de un exgobernador que trabaja en el Estado

A raíz de esto, el Ministerio lo suspendió sin goce de haberes, mientras continúa el sumario interno. También se investiga si inició gestiones para acceder a la jubilación, pese a estar bajo investigación.

Una práctica sostenida en el tiempo

El informe oficial detalla que no se encuentra ninguna declaración jurada patrimonial actualizada, siendo la última presentada en 1991, vinculada a otra causa penal. Las irregularidades fueron confirmadas por la Escribanía General de Gobierno, que advirtió el incumplimiento sistemático de sus obligaciones administrativas.

El coordinador del Ministerio, Gabriel Ranucci, confirmó que se instruyó un sumario por inasistencias injustificadas desde hace casi cinco años. El perjuicio económico se estima en varios millones de pesos, cifra que se calculará y se sumará a la denuncia penal para dimensionar el daño patrimonial causado.

El caso se conoció en medio del plan de limpieza del Estado provincial que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa. “Eliminamos las jubilaciones de privilegio y despedimos a los ñoquis, se llamen como se llamen”, declaró el mandatario. “No vamos a beneficiar más a los acomodados de la política”, agregó.

Durante la presentación del programa Proyecta Neuquén, Figueroa defendió estas medidas como parte de una redistribución más justa de los recursos públicos. “Defender los recursos significa que lleguen a la gente común”, remarcó el gobernador ante un auditorio de jóvenes emprendedores.