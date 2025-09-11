El Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ampliación presupuestaria cercana a los $40.000 millones, con un paquete de $14.000 millones que se suman como fondos frescos para obras públicas. Aunque el proyecto comenzó a ser tratado por las comisiones, aún no obtuvo dictamen, por lo que no será tratado en la sesión que se realiza este jueves, según confirmaron fuentes legislativas ADNSUR.

En las reuniones de comisión, de las que participan funcionarios responsables de distintas áreas de Gobierno, la discusión se centra en el destino que tendrán los fondos. Según adelantó el secretario de Economía, Fernando Barría, el listado de proyectos será definido junto al intendente, los equipos técnicos y el Concejo Deliberante, ya que la intención es priorizar obras de provisión de servicios en lotes y barrios que todavía no cuentan con infraestructura.

Acuerdo con Patagonia Argentina: se prorroga el servicio de transporte y se reconoce una deuda de más de $ 807 millones

El funcionario reconoció que la discusión es urgente: los procesos administrativos son largos y la meta es que las obras puedan estar licitadas antes del verano, la mejor época para su ejecución.

Entre esos proyectos, Barría no descartó que uno de los que pueden enfocarse a fin de año sea el del Camino Petrolero, en un listado más amplio, que incluye también la financiación parcial del muro del camino Ara San Juan y lo que debe afrontar el municipio en materia de obras hídricas, en conjunto con la Provincia.

Abelardos recibió la mención 'Cerro Chenque' y será declarada una banda de interés cultural

La postura del oficialismo y la oposición

La concejal oficialista Maite Luque destacó que la reunión que mantuvieron con el secretario de Economía permitió clarificar el alcance del proyecto y abrir una agenda de encuentros posteriores. “La idea fue que Fernando nos explicara la estructura básica de la ampliación y, a partir de ahí, conversar dudas y organizar reuniones futuras”, señaló en diálogo con ADNSUR.

Además, la concejal precisó que una parte importante de los fondos se destinará a obra pública, lo que amerita nuevas reuniones con el área específica: “Queremos ver qué criterio se utilizó para decidir qué obras entran en la ampliación. Es un buen momento para debatir qué ciudad queremos, qué servicios son prioritarios y qué sectores necesitan más atención”.

Por su parte, la concejal opositora Luciana Ferreira aclaró que aún es pronto para fijar una posición definitiva: “Sabemos que gran parte de los más de 40.000 millones de pesos de esta ampliación, unos 11.000 millones, están destinados a obra pública. Pero necesitamos que venga el secretario de Obras Públicas, Ostoich, para que nos explique exactamente qué obras se harán, con cuánta gente, durante cuánto tiempo y con qué prioridades”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Además, la concejal opositora indicó que la ampliación contempla fondos para sostener servicios clave de la ciudad: “Barría nos explicó que también se destinan recursos a la recolección de residuos y al transporte público de pasajeros, porque los costos iniciales previstos quedaron cortos frente a la realidad actual. Entonces, hay que ajustar esos números para mantener la prestación de los servicios”.

Modificación de la ordenanza que regula el funcionamiento de los taxis

En la sesión de este jueves, antes de que se realice la hora de preferencia, se aprobó el proyecto para modificar la ordenanza que regula el funcionamiento de los taxis en la ciudad. El tratamiento se llevó a cabo con la presencia de choferes en el recinto.

Entre otros cambios, la ordenanza establece que la extensión de la antigüedad permitida de los vehículos de 10 a 15 años, lo que beneficiará a los licenciatarios al permitirles continuar trabajando con sus autos durante más tiempo sin la necesidad inmediata de reemplazarlos.