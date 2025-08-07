La Legislatura del Chubut sesiona este jueves 7 de agosto con un temario que incluye temas fiscales y judiciales. Uno de los ejes centrales de la jornada será el tratamiento del proyecto de ley que propone una modificación clave en el impuesto inmobiliario, con impacto directo en el sector ganadero de la provincia. Los diputados tratarán designaciones de fiscales. Seguí la sesión en vivo.

Comienza la sesión ordinaria

Pasadas las 11.30, con la presencia de 26 diputados, el vicegobernador Gustavo Menna dio inicio a una nueva sesión ordinaria de la Legislatura del Chubut.

