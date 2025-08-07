En vivo
RAWSON
Sesión en la Legislatura: los diputados tratan un proyecto para que los ganaderos no paguen el impuesto inmobiliario
El beneficio fiscal abarca el período 2025. También se debatirá la designación de funcionarios en las fiscalías de la provincia.
La Legislatura del Chubut sesiona este jueves 7 de agosto con un temario que incluye temas fiscales y judiciales. Uno de los ejes centrales de la jornada será el tratamiento del proyecto de ley que propone una modificación clave en el impuesto inmobiliario, con impacto directo en el sector ganadero de la provincia. Los diputados tratarán designaciones de fiscales. Seguí la sesión en vivo.
11:37
Comienza la sesión ordinaria
Pasadas las 11.30, con la presencia de 26 diputados, el vicegobernador Gustavo Menna dio inicio a una nueva sesión ordinaria de la Legislatura del Chubut.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CORONAVIRUS
Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina
En medio del brote por coronavirus (COVID-19), el Gobierno Nacional da continuidad a las medidas que tomó al comienzo de la pandemia: ir cerrando todo de a poco. A pesar, de que todavía queda gente en la calle y eso genera gran preocupación.
No disponible sin conexión
para no afectar a las provincias
Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados
Si bien se mantendrá el monto por mes, no será por descuento de IVA para no afectar las cajas de los gobernadores.
No disponible sin conexión
Consideró a la actividad "priomordial para el país"
Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"
Fue en el marco del almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
No disponible sin conexión
"Hay un descenso constante del paro docente", dijo el ministro
Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut
El ministro de Educación del Chubut, Paulo Cassutti, dijo que “ningún alumno puede repetir porque no haya tenido clases, por eso debemos enfocarnos en la trayectoria y sumar días por los que se perdieron".
No disponible sin conexión