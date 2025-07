Aunque no presentó temas que en la previa despertaran polémica, la sesión de este jueves en la Legislatura dejó algunos cruces entre diputados.

Ya se habían aprobado las iniciativas centrales de la jornada cuando Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes sobre los criterios utilizados para la determinación de las tarifas, luego de denunciar "aumentos siderales en plena ola polar" en distintas localidades de la provincia y asegurar que muchos vecinos no están en condiciones de afrontarlos.

La respuesta llegó de parte de Andrea Aguilera, quien aseguró que el pedido de informes contenía un grave error al referirse a los municipios y comunas rurales como parte del gobierno provincial. "Le voy a leer al diputado Vasconcelos la Constitución, porque quizá no tenga otra oportunidad de instruirse y de formarse", afirmó la diputada del bloque Despierta Chubut.

“Me llama la atención que se preocupe mucho más por ver cómo derribar el pedido de informe que sobre la grave situación que afrontan los vecinos”, respondió Vasconcelos, antes de señalar que los cuestionamientos a su presentación no estaban fundamentados.

Luego de la aprobación del pedido de informe, con cinco votos a favor, Aguilera afirmó: “El diseño constitucional parece no ser importante, pero lo entiendo porque es él quien avala los regímenes totalitarios”.

LA EMOCIÓN DE UNA DIPUTADA Y EL “PEDIDO” QUE NO PROSPERÓ

En el cierre de la sesión, se registraron otros dos momentos poco habituales en una sesión legislativa. El primero estuvo vinculado con el accidente que sufrió la diputada Mariela Tamame en la ruta 3, cuando viajaba rumbo a Comodoro.

Fue justamente la legisladora de Despierta Chubut quien tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido tras el duro momento que le tocó vivir. “Quiero hacer mención a dos fuerzas muy poderosas que sentí el jueves pasado: la solidaridad humana y la política bien entendida”.

“Recibí mensajes y el acompañamiento de todos. En la cotideanedad de nuestro trabajo, nos parece que lo único que resaltamos son las diferencias y los conflictos. La verdad es que el nivel de político que tenemos en esta legislatura está por sobre todo, prima todo lo que es humano”, afirmó, con la voz a punto de quebrarse.

Acto seguido, tomó la palabra la diputada Jacqueline Caminoa, también del bloque Despierta Chubut, quien hizo una mención especial al Día del Empleado Legislativo, que se celebra el domingo.

“Quiero acercarles mi cálido saludo. Que pasen un lindo día, que se diviertan mucho. No tomen. Y si toman, no manejen. Pásenla lindo”, expresó.

Cuando parecía que su intervención había terminado, continuó: “Por ahí tengan algún día feriado el lunes, un asueto, no sé… No, no le digo nada, presidente”, aclaró entre risas.

Las cámaras no tomaron la cara del vicegobernador Gustavo Menna, presidente de la cámara, pero por la reacción de Caminoa queda claro que no estuvo muy de acuerdo con la idea.