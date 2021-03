CHUBUT (ADNSUR) - El secretario general de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, anunció que desde el próximo martes 23, trabajadores de Servicios Públicos de Chubut iniciarán una retención de servicios. “La retención la vamos a sostener hasta que (el Gobierno) cumpla las demandas. No cumplimentaron el pago de salarios, no tenemos elementos de higiene y seguridad, y no tenemos ropa de trabajo acorde”, expresó.

Según el dirigente, la medida de los trabajadores dependientes de la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut comenzará a las 00 horas del martes próximo por los sucesivos incumplimientos de parte del Gobierno provincial. “Tomamos la decisión porque no han cumplido nada de lo que nos dijeron", indicó.

"La retención de servicio será con concurrencia al lugar de trabajo y afectará a todas las áreas dependientes de Servicios Públicos y no incluirá a las Cooperativas”, señaló González en una entrevista con Cadena Tiempo.

Según aclaró, la reconstrucción del tendido eléctrico en la zona de la Comarca Andina tras el paso de los incendios se va a ver afectada por la medida de fuerza. “No podemos reconstruir nada si no tenemos insumos, ni elementos de trabajo. Sin ir más lejos, hoy un compañero recibió una descarga eléctrica de 13,2 kilovatios, por la conexión irresponsable de un particular que puso un grupo electrógeno sin desvincularlo de la línea de baja”.

González manifestó que “el compañero fue trasladado a Esquel, se llama Omar Cayún y tiene 41 años. Gracias a Dios no perdió la vida, pero sí se vio afectada su salud gravemente y ahora hay que ver si tiene algún tipo de secuelas. Esto no puede seguir así. No podemos esperar a que muera un compañero por falta de equipamiento. La energía no avisa, pega y se acabó; por eso hay que tener la ropa y los elementos para prevenir los accidentes”.

El referente gremial recordó que “hace dos años que venimos hablando y ya se acabó el tiempo. A los trabajadores de Servicios Públicos se les deben dos meses de sueldo, sin seguridad, insumos, ni ropa, y así y todo han trabajo a destajo. Pero todo tiene un límite. Los trabajadores, sin cobrar como corresponde sus sueldos, han trabajo mucho para reestablecer los servicios en la Comarca”.

Cuestionó que el gobernador Mariano Arcioni declaró la emergencia ígnea pero no la emergencia en los servicios públicos. “No hay soluciones a los problemas nuestros y nuestros trabajadores siguen trabajando y brindando su servicio esencial para la comunidad. Necesitamos, elementos, insumos y materiales para trabajar, la situación no da para más”, dijo.



Fuente: Jornada