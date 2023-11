El candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, afirmó que planteará "un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto".

Así lo afirmó en su primera intervención en el debate presidencial que se realiza esta noche en la facultad de Derecho de la UBA.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, insistió esta noche que es "imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

Agustín Rossi y Victoria Villarruel protagonizaron un tenso debate de vices de cara al balotaje

En su presentación durante el debate presidencial, Milei afirmó que sabe "cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".

Afirmó esta noche que "la Argentina está en el puesto 130" en el mundo y ello es producto del "modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho".

"Ello se manifiesta para la casta con déficit fiscal, se financia con deuda" lo que compromete "a generaciones futuras" y con "la maquinita de imprimir billetes que genera inflación", dijo Milei, entre otros puntos, en el debate presidencial en la Facultad de Derecho.

Por otra parte, Massa, le pidió a MIlei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

9 millones de incógnitas, un debate y un balotaje

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei en el debate presidencial que se desarrolla en la facultad de Derecho de la UBA.

Y agregó luego que “cuando se recupere la economía vamos a tocar las tarifas”. Reiteró que "no vamos" a afectar los subsidios.