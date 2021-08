Tras el encuentro que reunió este miércoles a legisladores y funcionarios por el proyecto del Gobierno para declarar la Emergencia Hídrica en Chubut, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Manuel Pagliaroni, descartó que se vote en la sesión de mañana y aclaró que "dos semanas será un plazo razonable para evacuar todas las dudas y obtener un proyecto que sea consensuado".

"Los distintos bloques vamos a requerir más información antes del tratamiento de estos proyectos de Emergencia Hídrica", manifestó en diálogo con ADNSUR. El diputado puntualizó además que el objetivo es que la iniciativa "acompañe lo que está sucediendo en la Patagonia porque en Río Negro y Neuquén ya se han aprobado normas de este tipo, declarando la Emergencia Hídrica y también a nivel nacional".

Durante la reunión de esta tarde "estábamos casi todos los diputados y diputadas y también algunos funcionarios", como el presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, convocado para dar explicaciones del proyecto.

Sobre este punto, Pagliaroni indicó que "hubo algunas precisiones sobre una serie de consultas, pero sobre otros hubo un poco más de ambigüedad".

En ese sentido, señaló que "más allá de alguna tranquilidad que el funcionario del IPA manifiesta -que no habría dificultades este año con el consumo de agua, ni para riego y uso industria-l, a muchos diputados nos genera alguna duda".

Y agregó: "La verdad que no hay mucha más información sobre el consumo, después de más de diez años de funcionamiento del IPA no hay precisiones sobre el uso que se hace para el riego, no hay controles, no hay información", apuntó.

Consultado por esta agencia de noticias sobre cuáles son las obras prioritarias que se harían con "esos 500 millones de pesos que el Gobierno propone asignar inicialmente a esta emergencia", el presidente del bloque de Diputados de la UCR sostuvo que "en el caso del IPA, los fondos serían utilizados para perforaciones y colocación de algunas compuertas donde se permitiría el control del agua utilizada en algunos establecimientos".

"En el caso de Servicios Públicos no tienen todavía definido para qué, los mismos funcionarios propusieron incluso sacar del proyecto esta asignación de recursos que es poco serio", expresó.

Finalmente, Pagliaroni explicó que "lo que hace esta declaración es asignarle responsabilidades a distintos ministerios, al Banco del Chubut, al IPA, sobre qué hacer en el caso de esta emergencia". Pero advirtió: "Esto no va a cambiar la realidad de un día para otro, es una herramienta más".