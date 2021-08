Sequía del Lago Musters: “Un pueblo sin agua es un pueblo sin vida”, afirmó Othar Macharashvili

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili junto con Emanuel Venter Jenks, presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, recorrieron este martes el Lago Musters. Ambos manifestaron su preocupación por la baja de caudal, agravada por el cambio climático y las sequias.

“El Instituto Provincial del Agua no puede continuar mirando para el costado como si no pasara nada, al igual que el Comité de Cuenca que debe ser el organismo que monitoree y traslade los problemas a los Gobiernos Provinciales y Nacionales. Sin embargo, no se lo convoca hace muchos años. Es imperiosa la necesidad de que se concreten las obras que figuran en el Presupuesto Nacional y que contribuirán a que esta situación mejore”, afirmó Macharashvili.

El Lago Musters es el principal proveedor de agua del sistema del Acueducto que abastece a Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia y Rada Tilly.

Si bien las bajas de caudal del Lago no son algo nuevo, es frecuente que suceda en verano ya que el calor y la falta de lluvia hace que el nivel baje. Sin embargo, en invierno los niveles suelen estar más altos, entre 50 y 80 centímetros de diferencia sobre el nivel de la toma del primer acueducto, pero en estos momentos el nivel esta a solo 10 centímetros.

Por su parte, Jenks se refirió a la importancia de una integración regional para tratar este tema: “Es importante la integración regional que se está logrando principalmente con el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia que es una ciudad vecina en la cual nuestros intereses son comunes y requiere un trabajo en conjunto para poner a las dos ciudades en el mejor lugar".

Y destacó que el recurso hídrico "tiene que ser abordado por todos los actores de la cuenta y que mejor que Comodoro Rivadavia y Sarmiento para tratar este tema importante para el desarrollo de nuestras ciudades", sentenció.