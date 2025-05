Seis concejales oficialistas decidirán si habrá o no colectivos en Comodoro a partir del domingo

Este sabado 31 de mayo se realizará una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, donde se tratará la prórroga del contrato de transporte público con la empresa Patagonia Argentina. El acuerdo es clave, ya que el contrato vigente vence este domingo 31 de mayo. La decisión determinará si la ciudad contará con servicio de colectivos a partir del domingo 1 de junio.

Según adelantó el concejal Marcos Panquilto, presidente del bloque oficialista (Arriba Chubut), la sesión está convocada para las 15 horas y el futuro del transporte en la ciudad dependerá de la decisión del bloque que él integra.

“Ayer a las 14:30 entró la prórroga con acuerdo de las partes del Ejecutivo y de la empresa para llamar a una sesión extraordinaria. Y la verdad es que nos juntamos con él (intendente) porque de vuelta es una prórroga donde nosotros no fuimos parte de ese acuerdo, solamente rectificamos nosotros. Y lo que nos importa es trabajar en los pliegos”, señaló Panquilto.

Lo esperaban en Rawson para juzgarlo y estaba en Comodoro: explicó que no tiene celular y pidió "un voto de confianza"

En tanto, remarcó que la última prórroga otorgada había sido por 18 meses y que desde el bloque vienen insistiendo para que el Ejecutivo presente los pliegos con tiempo, dado que el contrato tiene una duración de 10 años.

“Nosotros veníamos pidiéndole al Ejecutivo que meta los pliegos con tiempo para poder trabajarlo, ya que es a 10 años y yo no voy a ser más concejal, el intendente no va a ser más intendente, pero queremos un servicio bueno que le quede a la gente”, reconoció.

LAS DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS

Respecto al retraso en la presentación de los pliegos, señaló que la demora en la entrega condicionó los tiempos para un análisis profundo, lo que los obligaría a usar la prórroga completa de 90 días.

El “divorcio” empresarial entre Cristóbal López y Fabián De Sousa: cómo se repartirán las empresas y el impacto en Comodoro y la Patagonia

“Ya lo podíamos haber discutido con tiempo y eso no fue así, entró tarde y hoy tenemos una prórroga que es por dos meses hasta el 31 de julio y una cláusula para que se cumpla por 30 días más, y seguramente al estar trabajando los pliegos vamos a tener que usar la prórroga completa de los 90 días, porque no nos van a dar los días”, agregó.

“Espero y ojalá que podamos trabajar bien esos pliegos para que el servicio sea bueno, porque es un bloque responsable, porque es un bloque que lo está trabajando junto a la universidad, ya hicimos plenarios, vino gente de la universidad, vino gente del Conicet, y queremos trabajarlo y queremos que esto sea bueno”, añadió el concejal de Arriba Chubut.

Comodoro, la ciudad que se apaga: ¿Qué dejaron de consumir sus habitantes ante la crisis económica?

Sin embargo, manifestó preocupación por los tiempos acotados y la pérdida de facultades legales si no se logra sacar los pliegos a tiempo.

“Con una prórroga de 90 días la verdad que nos acortan los tiempos, y lo que más me preocupa es que perdemos todas las facultades legales en caso de que esta prórroga se venza y nosotros no podamos trabajar los pliegos que queremos”, resaltó.

“Hay que tener un plan B. No olvidemos que perdemos las facultades legales, y si no podemos sacar los pliegos en tiempo y forma, preocupa porque no tenemos para hacer un recurso de amparo”

POLÉMICA POR LA CLÁUSULA MILLONARIA

Panquilto también se refirió a una cláusula incluida en la prórroga que contempla un monto de $100 millones de pesos, que deberán ser justificados ante el Concejo.

“La cláusula es esa de los $100 millones de pesos, donde seguramente este bloque responsablemente le va a pedir un informe al Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, para que nos diga en qué se van a usar esos $100 millones en caso de que se use la prórroga completa”, señaló.

Trabajaba en un juzgado y seguía ejerciendo como abogado: lo acusan de cobrar por información clasificada y amenazar a un cliente

Panquilto aclaró que es parte del acuerdo entre empresa y Ejecutivo y adelantó que pedirán informes para conocer su destino.

“Recordemos que esto es una prórroga que se firma con la empresa y con el Ejecutivo, y tiene que aceptar lo que también la empresa dice. Queremos saber en qué se van a llevar esos $100 millones de pesos que la empresa está pidiendo para agosto con esa cláusula”

Con respecto al plazo, advirtió que el plazo es insuficiente para trabajar adecuadamente los pliegos y que por eso es probable que se utilice toda la extensión de la prórroga. “Los tiempos que lleva el trabajo, los plenarios que lleva, no nos van a dar los 2 meses, por eso digo que este bloque va a estar usando la prórroga completa”.

Locales vacíos, ventas en caída y calles desoladas: la dura realidad del comercio en Comodoro Rivadavia

LAS POSIBLES ABSTENCIONES

Respecto a posibles abstenciones o posiciones críticas dentro del Concejo, Panquilto defendió la responsabilidad de su bloque. “Sé que tengo un bloque responsable, trabajamos para que las cosas sucedan y las cosas pasen. Jamás ponemos piedras en el camino, al contrario, somos exigentes con el Ejecutivo. Ya nos juntamos en mayo del 2024 y le dijimos al intendente, al secretario de gobierno y a todo el Ejecutivo que tenían que entrar los pliegos con tiempo, porque los queremos trabajar, porque queremos estudiarlos con la universidad.”

El sueño patagónico que se convirtió en el criadero de collies más reconocido del sur

Destacó además la colaboración con la Universidad Nacional de la Patagonia y el Conicet en la elaboración de los pliegos.

“Tenemos una universidad a puertas abiertas donde ya se brinda la gente, vienen ingenieros, gente de geografía, de historia, podés llamar lo que quieras. Una universidad pública abierta al municipio, abierta a los concejales, y lo venimos trabajando. Entonces, si hay una molestia hoy, es por los tiempos.”

El concejal reiteró que la demora en la presentación de los pliegos es una cuestión del Ejecutivo. “No lo sé, es una pregunta que habría que hacerle al Ejecutivo. En mayo del año pasado estábamos peleando una prórroga por Diadema Argentina, le pedimos encarecidamente que metan los pliegos con tiempo y forma. Y los pliegos no entraron con tiempo y forma, entraron mal, se tuvieron que devolver, volvieron los pliegos de acá. ¿Y hoy qué nos pasa? Una prórroga por 3 meses.”

Damián Betular, Pedro Rosemblat y Darío Sztajnszrajber: ¿quiénes son los invitados a la 12.ª edición de la Feria Internacional del Libro?

Asimismo, el Panquilto recordó que no formó parte de la mesa de negociación, aunque sí estuvo presente en el proceso del acuerdo. “Si hubiese estado en una mesa de negociación, en la cual no fui parte, vuelvo a decir, solamente rectifica el Concejo. Me junté con el secretario de gobierno porque estuve en el proceso del acuerdo, sí estuve, pero no en la mesa de negociación. Sí tengo charla permanente con el intendente y lo único que exigimos es tiempos y una prórroga por 3 meses, aunque la usemos completa, no nos van a dar los tiempos para sacar un pliego responsable como este bloque quiere”

Todavía no me junté con el bloque, tuvimos una reunión con el intendente a las 8:30, salimos pasada las 10, llegamos acá y me junté con el asesor legal del cuerpo. Seguramente me voy a juntar con el bloque y mañana a las 15 tenemos que tener una decisión tomada. Espero que el bloque de la oposición también sea responsable en este tema.”

“Estamos viviendo una pandemia silenciosa del consumo”: el sector hotelero y gastronómico de Comodoro, al borde del colapso

Advirtió que si no se aprueba la prórroga el domingo, la ciudad podría quedarse sin colectivos. En sentido reconoció que el pedido principal del intendente de Comodoro “es que salga, obvio”.

“Esto quiere que salga, y también le fuimos a pedir las explicaciones políticas y técnicas. Me junto más que mis compañeros con el intendente porque soy presidente de bloque, tengo un diálogo fluido, y si critico algo, es porque ya se lo dije al intendente y al secretario de gobierno. Si hay algo que molesta al bloque hoy es por los tiempos, solamente por los tiempos”

Prestadores y familiares marcharon en Comodoro para denunciar la crítica situación que afrontan las personas con discapacidad

Panquilto admitió que la responsabilidad del futuro del transporte público recae en el Concejo, pero también en el Ejecutivo. “Sabíamos que esto iba a pasar, sabía que la responsabilidad iba a estar en el Concejo Deliberante y sabía que todos los medios y vecinos iban a decir que la responsabilidad es de los concejales. La responsabilidad también es compartida con el Ejecutivo. Estamos trabajando en un bloque responsable para sacar un pliego con tiempo”

LA PREOCUPACIÓN DE LA CONCEJAL LUCIANA FERREYRA

La concejal Luciana Ferreira, en diálogo con ADNSUR, expresó su preocupación por la falta de planificación y la desprolijidad en la gestión del contrato, manifestando que “se ha previsto la sesión extraordinaria que tiene como finalidad que el Concejo ratifique o no ratifique el convenio de renovación, una prórroga del convenio anterior del año 2023 que la empresa Patagonia había firmado con la municipalidad para prorrogar la prestación del servicio. Es una prórroga de la prórroga”.

Preocupación en la Cuenca San Jorge: la Cámara de Pymes cuestiona el desplazamiento de empresas regionales en áreas Trébol-Escalante

Ferreira enfatizó que “es el Poder Ejecutivo el que tiene que garantizar la prestación del servicio y cuenta con el oficialismo para acompañar esta ratificación del acuerdo. Está prevista una prórroga de dos meses y con una opción a 30 días más; de utilizarse esta última opción, el plazo terminaría el 31 de agosto”.

Sin embargo, la concejal advirtió sobre la falta de transparencia y la improvisación en el proceso: “También es nuestra postura que no podemos avalar esta desprolijidad e improvisación, que no es una mera formalidad. Nosotros como Concejo tenemos la obligación de analizar todas las cuestiones que nos llegan para aprobar o no. Este envío del convenio a dos días del vencimiento del anterior, replicando una situación que ya se dio en 2023, habla de una falta de transparencia en los procedimientos, que no podemos avalar", señaló.

Comodoro: investigan una presunta amenaza de tiroteo en la Universidad de la Patagonia

Por otro lado, Ferreira resaltó el rol del Concejo como órgano de control y representación ciudadana, remarcando que “estamos acá para representar a la gente, para controlar que todo se haga conforme a la ley y para garantizar que los recursos públicos no se vean afectados por este tipo de indecisiones e improvisaciones que están a la vista en esta situación".

Finalmente, anunció la postura de su bloque frente a la votación y la necesidad de avanzar en el proceso licitatorio. “Como bloque, nos vamos a abstener, exigiendo al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para hacer lo que hay que hacer, porque no es solo la situación con este convenio. Estamos a contrarreloj con el pliego en sí. El pliego tiene la primera lectura, falta la segunda lectura y la aprobación, y después el proceso de adjudicación, que es poco probable que se pueda realizar en el plazo de tres meses", manifestó de manera contundente.

Una ex ministra condenada por corrupción pidió que le reduzcan la pena por hacer cursos de huerta y maquillaje

Por último, remarcó que “nosotros, como Concejo, tenemos que analizar los pliegos, su viabilidad y conveniencia, para determinar qué es lo que los comodorenses necesitan. El nivel de improvisación es absoluto y nuestra exigencia tiene que ver con eso.”

La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante se presenta como un momento clave para definir la continuidad del transporte público en Comodoro Rivadavia, en un contexto marcado por la urgencia de garantizar el servicio y las críticas por la falta de planificación y transparencia en el manejo del contrato.