Este martes, el presidente Alberto Fernández se reunirá con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica en Casa Rosa, donde podrían reforzar las limitaciones a partir del fin de semana.

Además, esta semana habrá reuniones con los gobernadores y con el equipo de infectólogos que lo asesora, a fin de definir si el próximo DNU va a prorrogar las mismas restricciones que el anterior o sumará nuevos cierres, en medio de la preocupación por la suba de contagios de Covid de los últimos días.

En la antesala de estos encuentros, que podrían ser clave para definir cómo seguirán las medidas de restricción en el país ante el avance del coronavirus, señaló que "me parece que, en estos términos, debemos seguir", en declaraciones a Radio 10, respecto a la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un "tema sociológico".

El domingo por la noche, el mandatario aseguró que las restricciones “son muy necesarias” y detalló que “en los lugares donde se cumplieron” estas limitaciones “la caída de casos fue más significativa”.

A su vez, afirmó que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por covid y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia