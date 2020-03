RAWSON (ADNSUR) - El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), Santiago Goodman, informó que por el momento sólo percibió sus haberes de enero el 45 por ciento de los docentes, en forma tardía. Queda un 55 por ciento de trabajadores de la educación que no cobraron. El gremio evalúa movilizarse mañana a la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial junto con otros gremios. En Comodoro se manifestarán este lunes y definirán los pasos a seguir.



Goodman manifestó que según la información extraoficial que él maneja, podría llegar a intervenir el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para acercar a las partes en conflicto, según publicó diario El Chubut.

El gremio rechazó la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo y el paro seguirá hasta el miércoles.

El ministro de Educación, Andrés Meizner, ratificó que realizarán los descuentos correspondientes por los días de paro y sancionará a los directivos de escuelas que se presten a las medidas de fuerza. Si el conflicto sigue escalando las actuaciones podrían terminar en el Ministerio de Trabajo de la Nación, creen en el entorno del gobierno.

Goodman le respondió al ministro y manifestó que si pretende aplicar sanciones a directivos, no sólo "desconoce lo que dice la ley que ellos deben cumplir", sino que también "estaría rechazando la conciliación obligatoria. Ningún director y directora está incumpliendo el estatuto, sino que el primero en cumplir en forma constante e irresponsable es el gobierno de Chubut".

El secretario de la ATECh planteó que el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, no está en condiciones de garantizar la parcialidad del proceso porque fue designado por Arcioni. "¿La conciliación me intima a que levante la medida de fuerza y al gobierno no porque el secretario de Trabajo fue designado por el Gobernador? Está todo tan viciado que ya no se sabe qué ardid poner en juego para ponerle miedo a los trabajadores", disparó.



Goodman convalidó que el Ministerio de Trabajo de la Nación estaría en condiciones de intervenir en el conflicto docente en Chubut como autoridad de aplicación. No obstante, el dirigente gremial mencionó que por la información de "radio pasillo" que él maneja, sería el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien podría mediar para acercar a las partes.

"Uno entiende que el Ministerio de Trabajo de la Nación al ser autoridad de aplicación estaría en condiciones de poder convocarlo. Lo que yo tengo en este momento no sería el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino que lo que circula por radio pasillo es que sería el ministro de Educación (Nicolás Trotta), dijo Goodman en diálogo con FM El Chubut.

Remarcó que a principios de febrero se presentó ante el ministro Trotta en la apertura de la paritaria nacional, y le solicitó colaboración dentro de las posibilidades que permite la ley. "Me presenté y le pedí que haya acompañamiento a Chubut en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo y otras leyes accesorias a Chubut, para que no hubiese conflicto. Me dijo que iba a hacer lo posble", contó el dirigente de la Atech, quien añadió que desde el gremio propician este tipo de instancias de diálogo con Nación, por lo que están dispuestos a sentarse. "Si hay una posibilidad de convocatoria del Ministerio de Educación de Nación para resolver el conflicto nosotros donde haya una puerta de diálogo estaremos presentes", dijo Goodman.

Los docentes retomarán las asambleas esta semana mientras que el día miércoles el plenario de la Atech resolverá cómo sigue adelante el plan de lucha. En ese marco, Goodman consideró que si el gobierno no paga el tercer y cuarto rango va a ser muy difícil que las clases vuelvan a la normalidad.