Según el Gobierno, podrían haber modificaciones en la Ley de Bases, pero dan casi por hecha su aprobación

El Gobierno está trabajando en la aprobación de la Ley Bases en el Senado, mostrándose confiado en lograrlo, aunque también reconoce la posibilidad de realizar cambios si no se consiguen los votos necesarios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó la postura del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien sugirió la posibilidad de realizar modificaciones en ambas leyes. El funcionario expresó que están abiertos a buscar un mayor consenso y avanzar en pos del mismo, si es posible.

Este martes, Rolandi estuvo presente en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales del Senado, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos. Durante la reunión, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) señaló una contradicción entre los artículos 163 y 222 del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

Linares: “Si el gobernador no me llama, lo voy a llamar yo para que me explique los beneficios de la ley ‘Bases’”