CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que un acuerdo por la deuda entre la Argentina y los acreedores, que lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable, "aún puede ser alcanzado".



Durante una conferencia de prensa virtual, el vocero del Fondo, Gerry Rice, expresó que la entidad no quiere “especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores”, cuando la oferta argentina vence mañana.



No obstante, la fecha límite podría ser nuevamente extendida, según adelantó esta semana el ministro de Economia, Martín Guzmán, ante el reciente acercamiento de los acreedores con nuevas propuestas.



Sin embargo, continuó Rice, “estamos animados por la voluntad de ambos lados de continuar con alcanzar un acuerdo. Creemos que un acuerdo puede ser alcanzado, que lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable”, consideró el representante del Fondo, quien aclaró por enésima vez que la entidad no interfiere en las negocaciones del acuerdo.



“Las negociaciones son un tema bilateral”, dijo el vocero del organismo multilateral y al ser consultado por el estado de la relación entre la Argentina y el Fondo, y de la gestión de un nuevo programa, Rice negó tal posibilidad.



El funcionario del Fondo precisó que “hasta ahora, no comenzamos ninguna negociación para ningún acuerdo con la Argentina. El pedido argentino, que respetamos completamente, fue primero la realización de una consulta bajo el marco del artículo IV” (de monitoreo de variables macroeconómicas de los países miembro).



En este sentido, agregó: “Hasta ahora no empezamos ninguna negociación para ningún acuerdo con la Argentina”.



El vocero del Fondo se refirió además a la crisis internacional en el marco de la pandemia de coronavirus, y precisó que el Fondo asistió ya con el nuevo programa de financiamiento de emergencia a 59 de 102 países que solicitaron este nuevo instrumento financiero de la entidad, creado para contrarrestar el impacto económico y sanitario de la Covid-19 en las economías.



“Se trata de asistencia, diferente de los créditos tradicionales, sin condicionamientos ni revisiones”, aclaró.



Rice subrayó que la entidad está "comprometida en apoyar a países que afrontan una crisis de deuda insostenible", y promueve el alivio de la deuda, en especial en paśies más pobres.



Reocordó que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, encabezó la iniciativa reciente aprobada por el G20 de la condonación de deudas para países más pobres, donde "20 de 73 países elegibles, ya lo han aplicado", reveló.



También, expresó que la entidad alienta al sector privado a avanzar en el mismo sentido, y al respecto precisó que el International Institue of Finance (IIF), la entidad de lobby de bancos de inversión internacionales, encabezó la promoción de la participación del sector privado, que "se muestra interesado en refinanciar la deuda más allá del 2020”.



“El Fondo está dispuesto a apoyar la iniciativa del alivio de la deuda en caso de que se considere adecuado”, expresó Rice, como lo hizo el Fondo con la Argentina en febrero de este año, tras revelar los resultados del analisis de sustentabilidad de la deuda pública del país.