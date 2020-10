COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, había indicado que se levantaron todos los retenes en la ciudad, a raíz de las fuertes críticas por las demoras provocadas en el tránsito. En horas de la tarde, el secretario de Control Operativo del municipio de Comodoro, Ricardo Gaitán, aseguró que tras una reunión con Massoni se decidió finalmente que continuarán los retenes, aunque con ciertos ajustes.

“Tuvimos una reunión de trabajo muy productiva con el ministro (Federico) Massoni, en la que le hemos solicitado seguir con la implementación de los retenes. Lo único que acordamos es ajustar algunos horarios, fundamentalmente en Kilómetro 3, donde al ingreso de los horarios pico de entrada o salida del trabajo se congestiona, por lo que hemos ajustado un poco los tiempos, pero los retenes hemos solicitado -y accedió- que siguen funcionando”, resumió el funcionario municipal.

Gaitán manifestó en diálogo con FM La Petrolera: "Entendemos que es una de las medidas que ayuda a evitar la circulación vehicular innecesaria y eso ayuda a bajar la curva o a amesetarla. Hemos tenido una extensa reunión de trabajo y establecimos las modalidades de los retenes, pulimos algunos horarios, pero consensuamos la continuidad de los mismos”.

“Vamos a ir ajustando los horarios como lo definió el ministro, a prueba y error. A veces uno planifica y en determinado horario no es la idea generarle imposibilidades para circular a la gente que tenga la necesidad de ir a un trabajo, cumplir un servicio esencial o lo que fuere, en función de juntar algunos horarios en los retenes, donde más flujo vehicular hay”, resumió.

Aclaró que los retenes no estarán "solo en el Chalet Huergo, sino que vamos a regular distintos horarios de ruta 3 y 26, que a veces a la mañana en ese horario se genera algún congestionamiento. Vamos a ir modificando durante el día los horarios para no generarle problemas a la gente que tiene que ir a trabajar, sino evitar la circulación de aquel que de acuerdo al documento sea par o impar, no sea su día y no tenga un justificativo necesario para circular”, estableció.

Mayores controles a partir de las 21 horas

Sobre la posibilidad de que los controles sean mayores por la noche, después de las 21, Gaitán mencionó que se vienen "haciendo también los controles a comercios y demás. Los retenes son en horarios nocturnos y cada comisaría ejercicio un fuerte control en el área de jurisdicción que le corresponde así que eso se va a seguir sosteniendo”.

Locales gastronómicos

En relación con la extensión de los horarios para los gastronómicos y si se van a extender los controles en tal sentido, Gaitán dijo que “se vienen haciendo habitualmente todas las noches, por lo que único que se modifica es el tema del horario, pero observamos que se viene cumpliendo con todas las normas y demás como siempre lo han hecho. Hay que seguir controlando como lo venimos haciendo”, mencionó el funcionario municipal.