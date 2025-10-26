Se vota en Chubut con boleta única, dos urnas, sin cuarto oscuro y más de 485 mil electores

Este domingo los chubutenses concurren nuevamente a votar, en una elección de medio término con mirada nacional ya que delineará la composición del Congreso de la Nación para los últimos dos años de mandato del presidente Javier Milei.

En Chubut, se pondrán en juego dos bancas de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.

Pero eso no será lo único que deberán votar los chubutenses: también deberán decidir si están a favor o en contra de la eliminación de los fueros de funcionarios políticos, jueces y dirigentes sindicales, en el marco de un referéndum que pone a consideración la modificación de la constitución provincial.

En las circunscripciones de Esquel y de Trelew se definirán también representantes populares ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, control disciplinario y gobierno del Poder Judicial; mientras que en Puerto Madryn los vecinos deberán definir si modifican la carta orgánica para permitir que los adolescentes de 16 años puedan votar en elecciones para cargos municipales.