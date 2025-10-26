Se vota en Chubut con boleta única, dos urnas, sin cuarto oscuro y más de 485.000 electores
En la provincia se pondrán en juego dos de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados. El voto de los dirigentes y todo lo que hay que saber de una jornada electoral que comenzó con tranquilidad y expectativa por el resultado.
Domingo de elecciones legislativas en Argentina
Este domingo los chubutenses concurren nuevamente a votar, en una elección de medio término con mirada nacional, ya que delineará la composición del Congreso de la Nación para los últimos dos años de mandato del presidente Javier Milei.
En Chubut se pondrán en juego dos bancas de las cinco bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.
Pero eso no será lo único que deberán votar los chubutenses: también deberán decidir si están a favor o en contra de la eliminación de los fueros de funcionarios políticos, jueces y dirigentes sindicales, en el marco de un referéndum que pone a consideración la modificación de la constitución provincial.
En las circunscripciones de Esquel y de Trelew se definirán también representantes populares ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, control disciplinario y gobierno del Poder Judicial; mientras que en Puerto Madryn los vecinos deberán definir si modifican la carta orgánica para permitir que los adolescentes de 16 años puedan votar en elecciones para cargos municipales.
Ya votó el 41% del padrón y los principales dirigentes
El porcentaje de votación en Chubut a esta hora es similar a lo informado por la CNE a nivel nacional.
César Treffinger: "Hoy se define qué modelo de país queremos para la Argentina”
El diputado nacional por LLA, César Treffinger, votó este domingo acompañado de su hijo.
“Es una jornada tranquila y va subiendo la concurrencia. En el país va todo muy rápido, pero acá hay colas por la votación adjunta”, dijo en referencia a la enmienda a la Constitución provincial para eliminar los fueros de los funcionarios públicos y sindicales.
El diputado, además, señaló: “Estoy muy agradecido con toda la gente que ha colaborado y con la gente que está votando. Hoy se define qué modelo de país queremos para la Argentina”.
Dante Bowen emitió su voto en la Escuela Técnica N°781 de Dolavon
El intendente de Dolavon, Dante Bowen, emitió su voto pasado el mediodía en la Escuela Técnica N°781, en el marco de las elecciones nacionales que se desarrollan con normalidad en todo el país.
Tras sufragar, Bowen celebró el desarrollo ordenado de la jornada y destacó el trabajo de la militancia en toda la provincia. “Recién salgo de votar, todo viene con normalidad, con un sistema ágil y rápido. Tenemos a todos nuestros compañeros y compañeras desplegados en el territorio de Chubut, fiscalizando y acompañando esta elección”, expresó.
El jefe comunal resaltó además la importancia de la participación ciudadana: “Más de 36 millones de argentinos van a ir a votar para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. En el caso de Chubut, se eligen dos diputados nacionales”, señaló.
Bowen también puso en valor el proceso interno de su espacio político: “Fuimos el único espacio que eligió democráticamente a sus candidatos, legitimándolos. Estoy convencido de que eso nos va a fortalecer como espacio y nos va a permitir hoy construir una gran victoria para darnos una perspectiva de futuro en el 2027”, afirmó.
Finalmente, el intendente convocó a la ciudadanía a vivir la jornada con entusiasmo: “A celebrar la democracia”, concluyó.
El voto del intendente de Rawson
Damián Biss, intendente de Rawson, votó esta mañana.
“Esta mañana emití mi voto en una jornada muy especial para todos los argentinos. Participar siempre es importante, y esta elección, con el nuevo sistema de boleta única, marca un paso adelante en nuestra democracia. Confío en que, con diálogo, respeto y compromiso, sigamos construyendo juntos el futuro que soñamos”, resaltó.
Votó Maira Frías
La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Maira Frías votó este mediodía.
En declaraciones periodísticas formuladas desde la escuela 723 contó que siempre hubo algunos inconvenientes en ese establecimiento y defendió la implementación de la boleta única.
Ademàs, agradeció a fiscales por su “rol enorme” y planteó que las expectativas de la jornada “son muy buenas”.
"La protagonista de la jornada es la gente porque es una elección muy importante para el futuro del país", añadió la candidata.
Votó Ana Clara Romero
La candidata a diputada nacional Ana Clara Romero votó este mediodía y formuló declaraciones periodísticas.
“Este mediodía fuí con mucha alegría a la Escuela N°133 de Comodoro Rivadavia para formar parte de esta nueva celebración democrática con un sistema nuevo, ágil, transparente y económico, que asegura que todos los candidatos estén igualmente representados”, escribió en su cuenta de IG.
“Otra cosa para destacar es por primera vez en 32 años estamos votando un plebiscito en nuestra provincia: es una forma de democracia directa, y lo que decidamos como pueblo chubutense acerca de los fueros se aplicará de manera concreta”, añadió.
“Por último, quiero agradecer a cada uno de los que están trabajando incansablemente para que estos comicios se lleven de esta manera, y a los ustedes, los chubutenses, por acercarse a celebrar nuevamente nuestra democracia”, dijo.
Votó Juan Pablo Luque
El candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque votó esta mañana en Comodoro Rivadavia destacó que la votación se desarrolla de manera tranquila.
Además, contó que seguirá recorriendo escuelas hasta las 18:00, para aguardar luego los resultados en el bunker.
Luque concurrió acompañado por su hija y valoró la participación de la juventud.
Además consideró que hubo una campaña “sucia y asquerosa” para dañar su imagen en redes sociales.
“Hay una expectativa muy grande sobre esta forma de votar. Somos un partido que podemos tener fiscales en todas las escuelas y viene todo muy normal, más allá de las violaciones de la veda del gobernador, que incluso ayer estaba realizando campaña”, añadió.
Votó el intendente de Comodoro Rivadavia
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili votó este domingo y consideró que “esperemos que haya muchos ciudadanos que vengan a votar, que es importante”, destacó.
Además, en un breve contacto con la prensa, destacó que la jornada se trata “de un paso más para demostrar que la ciudadanía está presente y participa”
También consideró en relación a los posibles resultados, que en la Legislatura “habrá más diputados que nos representen”.
En Capital Federal, a las 11:05, votó el presidente Javier Milei
Así son las viandas que recibieron las autoridades de mesa en las distintas escuelas.
El voto de Menna
El vicegobernador Gustavo Menna votó esta mañana y resaltó la calidad de la jornada democrática.
"Es un día de celebración democrática", resaltó el dirigente.
Además, valoró la sencillez del sistema de votación de boleta única.
Votó el gobernador Ignacio Torres
El mandatario provincial Ignacio Torres votó cerca de las 9:00 y dejó declaraciones.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y comentó como será la jornada de este domingo.
“Voy a estar en un almuerzo en Puerto Madryn y en el cierre en Rawson esperando los resultados”, contó y destacó que ya habló con los candidatos, que están en Comodoro Rivadavia para votar: “Terminan y vienen”.
Sobre la jornada, expuso: “Se vive con mucha tranquilidad, en un sistema nuevo. En esta provincia también hay un plebiscito que excede a la votación de candidatos y ese debate es muy importante”.
En este sentido, en la provincia será una jornada especial ya que, además de elegir dos diputados nacionales, también los ciudadanos deberán pronunciarse en un referéndum sobre la eliminación de los fueros políticos, judiciales y sindicales.
“Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino. Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito”, remarcó.
Te mostramos el interior de las escuelas y el paso a paso para votar con la Boleta Unica Electrónica
En un paso a paso, contamos la manera en la que se vota en las escuelas de Chubut
En Vivo desde escuelas de toda la provincia
Transmisión especial de ADNSUR en el inicio de la votación desde escuelas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn.
A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).
Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.
Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.
En estos comicios se elegirán cargos legislativos nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.
Comenzó la jornada electoral con muy poco movimiento en las escuelas
Así lucen las inmediaciones de las escuelas 1 y 12 de Comodoro Rivadavia en sus afueras, con las autoridades de mesa en el interior.