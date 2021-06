El Congreso del Partido Justicialista en Chubut se suspendió por segunda vez en lo que va del año, ya había sido cancelado en abril. Y si bien se había previsto para el 19 de junio, a través de la modalidad virtual, se decidió en las últimas que no se llevará a cabo. Entre los temas a tratar se esperaba que el PJ se expida sobre la zonificación minera.

Carlos Linares, presidente del PJ Chubut, confirmó que el Congreso previsto para el 19 de junio finalmente no se realizará. "No es la suspensión, por ahora el traslado o ver que otra fecha" dijo tras aclarar que "no es que no se va a hacer el Congreso este año. Pero sí está claro que la forma virtual era muy incomodo y no se iban a poder expresar todos los compañeros como se debe en temas importantes partidarios, pensamiento hacia las normas , caso minería, mesa ejecutiva, o ampliación de cupos", señaló en diálogo con Periodismo de 10.

Y señaló que este tipo de temas necesitan "un debate claro y clarificador, y me parece que por zoom me parece imposible teniendo en cuenta la cantidad de personas que participan en los congresos".

Linares anticipó que "no hay una fecha fija pero lo vamos a prorrogar" porque a partir de la vacunación contra el Covid19 se espera para agosto o septiembre tener otra expectativa a nivel sanitario "para ver si lo podemos hacer presencial".

Finalmente, aclaró sobre las expectativas de que el Congreso del PJ se expida en torno al proyecto de zonificación minera que el gobernador Mariano Arcioni "con nosotros no tiene que hablar, tiene que hablar con otros y me parece que el partido justicialista fue claro".

"Querer insistir en algo que esta claro, que el proyecto político tal como esta y sin el debate, por lo menos desde el partido justicialista no va ser acompañado", concluyó.