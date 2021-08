Campañas nuevas con candidatos conocidos

Aunque la campaña electoral comenzó formalmente el domingo 8 de agosto -35 días antes de las PASO-, algunos pre candidatos han aprovechado una puerta no regulada, a través de la redes sociales, donde ya se observan propuestas y caras de candidatos, algunos por demás remanidos pero que no por ello dejaron de buscar una forma innovadora de seguir diciendo lo mismo a través de soportes virtuales. Uno de los que comenzó hace ya tiempo es Mario Cimadevilla, protagonista de cuanto video de Youtube alguien de la zona de Chubut y alrededores quiera mirar, después de escuchar algunos segundos a don Mario.

Otro que parece ir por esas autopistas es el ministro Federico Massoni, que además de la circulación de videos con tintes cinematográficos en situaciones vinculadas a su función, desde hace ya algunas semanas, ahora habilitó una ingeniosa campaña de cartelería en la vía pública. Y como manera novedosa, ha reemplazado en los primeros mensajes la foto de su rostro con mensajes vinculados, por ejemplo, a la tolerancia cero a la hora de conducir o a la defensa de Chubut a la hora de discutir la nueva ley de Hidrocarburos. Largaron…

Pablo Das Neves apuntó contra Massoni

A propósito de Massoni, uno que salió a atenderlo en redes sociales fue Pablo Das Neves, quien a través de su cuenta de Twitter hizo referencia a un saludo de cumpleaños que efectuó el ministro a unas de sus militantes, según el posteo del ex director del Banco Chubut. “Resulta que sería miembro de una banda que realizaba robos violentos”, denunció el hijo del tres veces gobernador. “Massoni debería dar cuenta de sus vinculaciones con delincuentes y si los apaña a cambio de que le hagan campaña”, cuestionó.

El saludo del Pelado…

“Silvana de Esquel recibió El regalo de cumple”, dice el posteo en Facebook donde se ve al ministro iniciando el saludo. “Miralo, #TePuedePasar”, recomienda el posteo. A continuación se escucha hablar a Federico. “Hola Sil, bueno, hoy es un día especial, es tu cumpleaños y no quería dejarlo pasar sin mandarte un deseo de felicidad. Sé que sos una luchadora y dentro de poco nos vamos a estar viendo. Te mando un beso muy grande”. Y a continuación se ve la imagen golpeando a una puerta, donde una mujer se sorprende y dice “Ay, el Pelado, qué lindo de regalo de cumpleaños y se funden en un abrazo”. La mujer, de quien no hay más datos en el video, habría sido integrante de una banda condenada por un asalto violento a una pandería de Esquel en el año 2013, según el mismo posteo de Das Neves, que muestra el rostro en una fotografía de diario El Chubut de aquel año, con una mujer que sería la misma mujer saludada en el video. Bueno, contrario a las políticas de derechos humanos, a cuyos representantes suele cuestionar “por defender más a los delincuentes que las víctimas”, según palabras del ministro, parece que en este caso ha confiado en la posibilidad de reinserción social que debe darse a las personas que tuvieron problemas con la ley, si es que se trata de la misma persona que está señalando Pablo Das Neves.

Clima de renuncias en la UCR

La confirmación que dio esta semana la Cámara Nacional Electoral respecto de la nulidad de la lista que encabezaba Orlando Vera como pre candidato a senador, por haber presentado los avales exigidos por ley 3 días después del cierre de listas, ha provocado algunos planteos y renuncias en la estructura interna del radicalismo, con fuertes cuestionamientos. Uno de ellos es el del presidente del Comité Departamental de Sarmiento, Sergio Bordón: “Motiva mi renuncia un sin número de atropellos que ha venido soportando nuestra institución y los principios que la sustentan, por parte de algunos actores que al parecer, se piensan dueños de la Unión Cívica Radical”, señala la extensa nota, dirigida “A quien corresponda” en virtud de que la actual presidente, Jacqueline Caminoa, ha tomado licencia para integrar la lista de Ongarato y Menna “y por consiguiente –añade la nota de Bordón- ha quedado el partido a la deriva”. “Recientemente he tenido el honor de ser convocado a participar como candidato a diputado suplente en una lista que a mi criterio, reúne todas las condiciones a las que aspiro y que sostengo, (…) y que tristemente, ha sido vapuleada, menospreciada y ninguneada por Gustavo Menna y Sergio Ongarato a través de su apoderado de lista y concejal Rubén Cáceres”.

En otro de los párrafos añade que “tanto el diputado Menna Como el intendente Ongarato se han rasgado las vestiduras en campañas anteriores haciéndose los abanderados de las minorías y claro está que esto solo fue para el electorado, porque en la práctica han dejado claro que no son más que el claro reflejo del viejo accionar político de proscripción que tanto ha repudiado la sociedad”.

Otra dimisión “por actitudes violentas y agresiones verbales”

Mientras esa renuncia se producía el viernes 6 de agosto, otra dimisión también trascendió en las últimas horas, aunque formalmente está fechada el 30 de julio. En este caso se trata de Ernesto López, integrante de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio. El clima interno se deja entrever en uno de los párrafos de la nota formal: “Sería engañoso de mi parte esgrimir solo temas particulares en esta decisión, aunque tiene gran parte por cuanto estoy quitando muchas horas a cuestiones familiares que requieren mi atención, pero a esta altura de mi vida ya no estoy para seguir soportando actitudes violentas, agresiones verbales o amenazas que sólo afectan el desarrollo correcto de la tarea asignada por la Alianza”, expresó López.

El problema, según confiaron fuentes partidarias, se origina en que la Junta Electoral había aceptado, en votación dividida, que la lista de Orlando Vera presentara los avales fuera de término, validando esa presentación. Judicialmente fue apelada la decisión de esa junta, por lo que se aclaró que no hubo una impugnación a la boleta, sino a la decisión tomada por quienes debían revisar la regularidad de la documentación exigida por la ley electoral. Así lo ratificaron tanto un juez en primera instancia como la Cámara Nacional Electoral, que dijo que no había forma de validar una boleta que no haya cumplido con los plazos legales.

Desde pasillos contrarios al de Orlando Vera se dejó trascender, además, que habría existido un ofrecimiento de Nacho Torre a gente cercana a Vera “el financiamiento de la campaña”.