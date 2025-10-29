Tras la resolución del conflicto sindical que tenía como protagonista al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Rawson, este miércoles se confirmó el inicio de la temporada de pesca de langostino en aguas provinciales.

Según informaron fuentes oficiales, la prospección se llevará a cabo a partir del 1° de noviembre. En base al estado biológico del recurso, se definirá la fecha de inicio de la zafra.

“Durante años, las temporadas provinciales comenzaban siempre en el mes de diciembre y no estaban exentas de conflictos, conciliaciones obligatorias y paros; sin embargo, en estas dos últimas temporadas, hemos logrado acercar las partes y comenzar, en este caso, el 1 de noviembre con todos los acuerdos firmados”, aseguró el gobernador Ignacio “Nacho” Torres tras el anuncio del acuerdo.

La firma del acuerdo paritario entre la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh) y el SOMU se concretó el martes. Las negociaciones se habían tensado en los últimos días, luego de que el gremio rechazara la propuesta empresarial: fijar el valor del kilo de langostino en $1.250, con un incremento a $1.300 a partir del 1° de enero.

Sin embargo, la difícil situación que afrontan los marineros, golpeados por una temporada en aguas nacionales que sufrió un gran parate, fue clave para que finalmente se optara por aceptar lo ofrecido por las empresas, como ya habían hecho otros gremios como Siconara y Capitanes.

Desde el Gobierno provincial afirmaron que fue decisiva la intervención de la Secretaría de Pesca para destrabar el conflicto, condicionando el inicio de la prospección a la existencia de todos los acuerdos laborales firmados.

“No era imposible, era cuestión de involucrarse y tender puentes entre empresas y sindicatos, garantizando la continuidad de una actividad esencial para la economía de Chubut”, afirmó Torres.

Por su parte, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, sostuvo: “Desde el primer día y por instrucción del gobernador, desarrollamos una política pesquera con un enfoque en el que la intervención del Gobierno es fundamental para destrabar los conflictos que paralizan la actividad”.

Por último, señaló: “La temporada de pesca iniciará en noviembre, al igual que el año pasado, donde se registró la mejor temporada en la historia de Rawson”.