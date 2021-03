RAWSON (ADNSUR) - Los diputados José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano, Leila Lloyd Jones y Rossana Artero oficializaron este martes en Rawson la conformación de un nuevo bloque en la Legislatura de Chubut que se denominará Chubut Unido. La conformación fue anunciada a través de una gacetilla oficial del municipio de Trelew.

Esta oficialización ocurrió tras mantener una reunión con el intendente de Trelew, Adrián Maderna quién participó de la presentación del nuevo espacio que según indicaron, "buscará trabajar en una agenda basada en los temas que requiere la sociedad".

La diputada Leila Lloyd Jones explicó que “la sociedad está solicitando que los escuchemos y trabajemos en conjunto priorizando los temas de la gente. Siempre se podrá acompañar aquellas cuestiones que sean claras y constructivas para la provincia. Se trata de un espacio de construcción de consensos y en ese camino estamos avanzando”.

Y destacó que: “Venimos trabajando juntos desde el comienzo de esta gestión en la Legislatura y con la conformación del bloque Chubut Unido se consolida este equipo que tiene una importante agenda legislativa para trabajar hacia adelante. Nuestra idea no es ser oposición de nadie, sino escuchar las necesidades que tiene la comunidad”.

Por último, valoró el rol del intendente Adrián Maderna, “está permanentemente a disposición y trabajando en todos los temas prioritarios de los chubutenses. Asimismo estamos abiertos a que otros compañeros se sumen a este espacio”, dijo.