Se aprobó la ley de zonificación minera en Chubut

Luego de una sesión especial que se prolongó durante 7 horas en la que expusieron los cuatro aspirantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia, pasadas las 19:30 de este miércoles la Legislatura de Chubut comenzó a debatir el proyecto de zonificación minera en la Meseta.

Se trata del proyecto 128 de diversificación productiva que propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera.

Mientras, varios sectores comenzaron a movilizarse hacia el edificio legislativo, donde desde temprano apareció vallado como parte del operativo de seguridad dispuesto por la Policía del Chubut.

La ley se aprobó con el voto favorable de Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y Adriana Casanovas y Monica Saso (Frente de Todos).

En contra votaron los legisladores María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente).

La primera en hablar fue la diputada justicialista Belén Baskovc, quien aseguró que el proyecto "no tiene licencia social" y recordó que "hubo 30 mil firmas en contra". Así, adelantó su voto negativo en rechazo a la zonificación minera.

Consideró que se trata de "un mal negocio para la provincia, y hasta que no se discuta el código minero no habrá condiciones favorables". La legisladora aseguró que "las condiciones no han cambiando, no hay garantías ambientales y tampoco garantiza el empleo en, por ejemplo, la ciudad de Trelew".

La diputada Leyla Lloyd Jones dio un breve discurso en el que cuestionó que se ponga a "discusión esto, sin debate. Mi voto ya saben que es negativo, lo único que le pido al pueblo es que tenga memoria de esto".

Luego que los legisladores Zulema Andén y José Giménez anticiparan su voto negativo, la diputada Andrea Aguilera indicó que como "somos respetuosos de los mandatos, estamos cumpliendo con lo que ha decidido nuestro partido. Le decimos no a este proyecto pero también estamos acompañando al pueblo de Chubut".

"Consideramos que no es un proyecto de desarrollo productivo, están engañando a la gente de la Meseta que con esto van a salir adelante", lanzó la diputada.

Rossana Artero se expresó en similares términos y afirmó que con este proyecto "le estamos dando la espalda al pueblo, estamos rechazando la iniciativa popular que lleva la firma de 30 mil ciudadanos, este proyecto no tiene licencia social y nunca tuvo un debate serio".

En tanto, y tras una extensa alocución, Carlos Gómez, sintetizó: "Sería muy cómodo decir que no a este proyecto, pero nosotros tenemos una responsabilidad histórica de llevar adelante ese gran desafío que es el desarrollo sustentable de la provincia del Chubut y desde siempre, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut ha estado defendiendo la Meseta.

Consideró que "se trata de una posibilidad más de desarrollo sustentable en nuestra provincia", por lo que solicitó que "acompañen con su voto la aprobación de este proyecto de ley que después de 18 años de espera hoy más que nunca en la Meseta están necesitando".

Los diputados Rafael Williams y Carlos Mantegna también se expresaron en la sesión de este miércoles. "Voy a respetar la decisión de mi pueblo", manifestó el ex intendente de Esquel tras rechazar el proyecto, al igual que el ex jefe comunal de Trevelin: "Lo hago por mi familia y por mi compromiso con mi gente".

Carlos Eliceche aseguró: "Me quedo con el futuro, hablo de personas, hablo de hermanos chubutenses, me quedo con esta esperanza que se le va a generar a nuestros vecinos de la Meseta. Mi voto será positivo porque estoy convencido que estamos dando un paso adelante en la provincia.