Es muy probable que, en caso de que el Senado convierta en Ley el próximo viernes la suspensión de las PASO, los plazos del cronograma electoral se estiren y los vencimientos previstos para mayo pasen a agosto. Sin embargo, quienes conocen la estrategia del gobernador Ignacio Torres están convencidos de que no va a esperar a último momento para tomar definiciones y que incluso estaría decidido a apurar los tiempos y terminar con las especulaciones.

Con ese fin, en el laboratorio electoral que conduce el joven gobernador, ordenaron a una importante encuestadora que en las próximas semanas se realice en toda la provincia un relevamiento que podría tomarse como decisivo para el armado de la futura boleta electoral de Despierta Chubut que va a competir el 26 de octubre.

No es que no existan mediciones al momento, se hacen todo el tiempo. Pero la que viene será a fondo y buscará comparar algunos nombres en particular. Según pudo saber esta columna, hay cuatro en danza: dos hombres y dos mujeres, para una boleta que necesita dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.

No será una elección más, ya que marcará el debut de una boleta particular, ya que -por primera vez- los candidatos de todas las fuerzas van a estar juntos en el mismo papel: la Boleta Única sólo va a distinguir en la parte superior con la sigla, nombre y color del espacio político, y debajo de la categoría, las fotos y los nombres de los candidatos.

Las boletas que antes identificaban de manera individual a cada espacio, ahora estarán todas juntas en una sola, con los candidatos pegados uno junto al otro, por lo que no habrá una boleta del oficialismo y otras de la oposición.

Será todo un desafío que funcionará como una experiencia piloto y habrá que ver cómo responden los electores. Cómo puede influir esa especie de Prode para marcar favoritos sin anular el sufragio con la emisión de votos simultáneos por error, dependerá de la campaña de información que se haga en la previa.

Más allá de esta particularidad -que en Chubut podría incluir al lado una boleta extra en un referéndum por Si o por No en una enmienda constitucional- hay dos definiciones para tomar y que Ignacio Torres no quiere dilatar: 1) el armado del frente, y si hay chance de ir juntos con La Libertad Avanza; 2) los nombres que van a estar en una boleta que buscará plebiscitar la gestión y mostrar un triunfo aplastante, quedándose con las dos bancas en juego.

Dos nombres que compiten

Siempre basándonos en información confiada por fuentes inobjetables del “nachismo” a esta columna, vamos a anticipar los nombres en carpeta para salir a medir y armar la boleta. No quiere decir que la oferta esté cerrada de manera definitiva, pero sí que se trata de los apellidos firmes y con mayor chapa de “candidateables” que muestra la foto a mediados de febrero.

El primero es de una diputada que busca repetir en su banca por cuatro años más, porque su mandato vence en diciembre. Hablamos de la comodorense Ana Clara Romero, nombre fuerte del PRO no sólo en Chubut, sino con presencia nacional a juzgar por el rol que le dio el mismo presidente del partido, Mauricio Macri, al ubicarla dentro de su mesa de representantes para negociar con el espacio de Javier Milei.

La abogada de la ciudad petrolera, que ya fue candidata a intendenta en 2019 y 2023, se ganó un lugar de peso en la zona sur, y si bien ha tenido una relación fluctuante con Torres, el gobernador no come vidrio y está dispuesto a jugar con los nombres más ganadores. Tiene claro que -al no ir su imagen en la boleta- necesita poner lo mejor y más conocido por el electorado.

Mejor relación que con Romero tiene Torres con el otro nombre que va a medir y que compite mano a mano con el anterior: hablamos del vicegobernador Gustavo Menna. Otro comodorense de trayectoria mucho más extensa que Romero, ya que su carrera política comenzó hace 35 años, ocupando cargos municipales, legislativos provinciales, convencional constituyente, y conoce como nadie el funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde dejó una gran imagen entre 2017 y 2021.

Ya hemos anticipado la chance concreta de Menna hace tiempo -9 meses atrás- y comparamos con otros períodos de gobernadores que pusieron a sus vices para plebiscitar el gobierno en una elección de medio término, pero en este caso -más allá de lo que arrojen las encuestas- la contra la tiene en la Legislatura de Chubut.

Ocurre que hay una gran satisfacción en el oficialismo de cómo viene funcionando el Poder Legislativo y le atribuyen gran parte de ese resultado a la conducción de Menna. En el bloque oficialista no son pocas las voces que se oyen oponiéndose a que el vicegobernador deje su cargo antes de diciembre de 2027, sumándose al problema de la interna que se abriría para a ocupar su lugar si se llegara a ir en diciembre.

Una hipotética postulación de Menna sería para Torres “desvestir un santo para vestir otro”, como reza el dicho popular. Pero el mandatario está convencido de poner “lo mejor” en la boleta, y no hay por el momento otro nombre más identificado con la gestión, con perfil propio y conocimiento popular que el presidente de la UCR.

Las caras libertarias

Ignacio Torres ha demostrado que no es un improvisado en armados electorales y tiene bien claro que -en el actual contexto político del país- dentro de una elección nacional, no hay tanto margen para “provincializar” el discurso de campaña.

Mucho de lo que se diga y se discuta, estará motivado en la división de aguas entre el votante que apoye el rumbo económico de la gestión Milei y aquel que muestre insatisfacción, y quiera enviar un mensaje apoyando a alguna figura del kirchnerismo o el peronismo opositor (para diferenciarlo del dialoguista).

El gobernador de Chubut sabe que el votante que le dio el respaldo a nivel local al armado PRO-UCR, después le dio un amplio triunfo a nivel nacional a La Libertad Avanza. No hay dudas de que Torres y Milei son los grandes electores en la provincia. Por eso, tiene claro que -a pesar de no seducirle para nada una alianza con el espacio de César Treffinger, algo que es casi imposible que ocurra- debe mostrar cercanía con el “espacio libertario”.

Y por esa razón, en el armado de su boleta, además de figuras clásicas del radicalismo y el PRO como Menna y Romero, va a haber seguramente de otros espacios vinculados a los libertarios, y ahí las miradas apuntan a colaboradores que Torres ya tiene en su gabinete, y que robó al armado del Plich de la última elección.

Nos referimos en primer lugar a la actual ministra de Producción, Laura Mirantes, quien fuera candidata a vicegobernadora del Plich y luego candidata a diputada en 2023 por La Libertad Avanza, pero que luego rompió relaciones con su compañero de fórmula, el actual diputado Treffinger.

Mirantes -oriunda de Gaiman y con desempeño en su anterior rol policial en Trelew y Rawson- es una figura de buena imagen en la zona del valle. Es casi un número puesto en la boleta de Despierta Chubut: sea como titular o como suplente, es casi un hecho que va a estar.

El otro nombre libertario es el del capitalino Diego Brandán, mucho menos conocido por la gente, porque es un joven que recién da sus primeros pasos en política. Actualmente se desempeña como subsecretario de Pesca, fue candidato a intendente de Rawson por el Plich en 2023, y se le reconoce ser el primer impulsor en Chubut del partido La Libertad Avanza.

De hecho, Brandán protagonizó y perdió una disputa en la justicia electoral por el sello partidario contra Treffinger (quien tenía el respaldo de Karina Milei) y ahora trabaja en el armado de un nuevo partido libertario, que es Ahora Vos. Es posible que su nombre compete una boleta oficialista en algún lugar suplente.

Armado plural

No hay dudas de que Torres buscará replicar y ampliar su frente electoral en 2025, sumando aún más partidos como un anticipo de su estrategia para 2027. Hay buen diálogo con espacios como el sastrismo en Puerto Madryn, con su partido Primero Chubut, aunque una alianza de este tipo no implicaría ceder candidaturas, aclaran en el oficialismo.

Otros espacios que tienen buen diálogo son el Pach (ya integró la alianza en 2023) y el Frente Renovador, que no tuvo una buena experiencia con el PJ local y rompió el diálogo con la dirigencia peronista. En cambio, parecen descartadas alianzas con el Pich (su presidenta Andrea Toro anunció que irán en soledad) y el Chusoto (Máximo Pérez Catán también anticipó esa estrategia).

Hasta aquí el panorama con partidos de distrito, ya que los municipales y provinciales no pueden participar de la próxima elección. Del otro lado, estará el frente que logre armar el PJ -conducido por Gustavo Fita-, y lo que diseñe Treffinger con La Libertad Avanza, que parece muy confiado en el sello del presidente y no da la sensación de que vaya a buscar sumar más partidos.

Para algunos, este escenario podría asimilarse al de 2023, con una elección de tercios. Hay que recordar que estos tres espacios (nachismo, peronismo y libertarios) ubicaron cada uno un diputado en la última contienda. Dicho sea de paso, los tres que ingresaron (el ya mencionado Treffinger, junto a José Glinski y Jorge Ávila) fueron hombres de Comodoro.

De acuerdo al resultado de la encuesta que encargará el oficialismo provincial, todo indica que los dos nombres más fuertes son Romero y Menna, ambos también de Comodoro, lo que de confirmarse podría hacer más fuerte aún la presencia de la zona sur en el Congreso.

Sin embargo, teniendo en cuenta que para octubre falta una enormidad de 8 meses, la profundización del discurso del presidente en una campaña de orden nacional hace dudar a muchos de que en Chubut puedan repetirse los “tercios”, y más bien el resultado final pueda derivar en una polarización.

Sea cual fuere el escenario, en el gobierno provincial sobra optimismo y creen que una boleta fuerte (Romero y Menna o viceversa) traccionada por el gobernador y con el agregado de una enmienda constitucional que le ponga un tinte de color local, podría no sólo ganar con amplitud, sino hasta aspirar a lograr las dos bancas para el espacio.

Está claro que la proyección política nacional de Torres se juega mucho en este turno electoral: no sólo buscará revalidar el respaldo de su electorado, sino mostrar al país un triunfo aplastante ante la boleta de Milei. De este modo, se instalaría como uno de los grandes “cucos” para el futuro, algo que ya comenzó a lograr hace un año, cuando se “plantó” firme ante una embestida nacional que -intervención judicial mediante- terminó con la firma de un convenio en buenos términos.

Por todo lo dicho, está claro que más allá de sus simpatías individuales, Torres -un pragmático de manual- va a jugar en octubre con los nombres que él considera que son los que mejores chances pueden ofrecer. Hay mucho en juego, y las definiciones se van a conocer antes de lo que muchos piensan.